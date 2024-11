André Escórcio explica porque a escola não pode ser um Spa tranquilo

“Temos que mudar o ‘chip’, ‘resetar’. Nas próximas duas ou três décadas vamos sofrer uma alteração brutal no conhecimento e não podemos esperar que a escola seja um espaço de tranquilidade, porque a escola não é um Spa”. Quem o afirma é André Escórcio, que foi um dos oradores da conferência TEDex Funchal, que decorre esta tarde no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

O antigo professor e político madeirense fez uma avaliação muito crítica do actual estado do sistema de ensino. Considera que os sistemas educativos têm estado muito ligado à economia e pouco ao ajudar os alunos a pensarem pela sua cabeça, em vez de serem meros receptáculos de conhecimento, sendo que “90% do que um aluno aprende numa aula ele esquece em 30 dias”. “Sou muito amigo do padre José Martins Júnior, que está aqui presente e que costuma dizer que rezar é fácil, difícil é pensar. Na escola repetir é fácil, difícil é ser curioso”, disse André Escórcio, que prosseguiu: "Esta é uma escolka de receptores, é uma escola de faz de conta. Os alunos raramente metem a mao na massa. Normalmente comem o prato feito. Na escola pontifica a impessoalidade, a competição e até a desconfiança".

André Escórcio é licenciado em Ciências do Desporto e Mestre em Gestão do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. Desempenhou funções de Professor das cadeiras de Projectos de Desenvolvimento do Desporto e Gestão do Desporto, da licenciatura em Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira. Foi produtor e apresentador de seis programas na RTP-Madeira, treinador de natação de alguns campeões nacionais e do olímpico Paulo Camacho. Foi agraciado com a medalha de Mérito Desportivo da Região Autónoma da Madeira. Publicou três livros - “O Desporto no Operador Público de Televisão – 1988/1994”, “Ano Europeu da Educação pelo Desporto” – Contributo para a compreensão do Desporto na Escola” (2004) e “A Escola é uma seca” (2022). Participou, por convite, com um capítulo no livro “Povos e Culturas”, do Centro de Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, da Universidade Católica Portuguesa. Escreveu artigos técnico-científicos em revistas, entre as quais a “Ludens” (FMH) sendo, ainda, colaborador da revista A Página da Educação, publicado pela Profedições. Foi deputado e presidente da Comissão Especializada de Educação na Assembleia Legislativa da Madeira e vereador da Câmara Municipal do Funchal, ao longo de três mandatos, além de presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sindicato de Professores da Madeira.