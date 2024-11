Rio Ave e Casa Pia empatam a dois golos em Vila do Conde

O Rio Ave somou hoje o sexto jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 2-2 na receção ao Casa Pia, em jogo da 10.ª jornada da competição, disputado em Vila do Conde.

Os lisboetas estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Nuno Moreira (três minutos) e Cassiano (28), mas os vila-condenses foram sempre repondo a igualdade, primeiro por Clayton (16), precisamente um ex-jogador dos 'gansos', e depois através de Martim Neto (39).

A formação de Vila do Conde, que leva seis partidas consecutivas sem triunfar na I Liga, mantém-se na 13.ª posição, com nove pontos, enquanto o Casa Pia, que apenas averbou uma derrota nos derradeiros sete encontros, perante o Sporting, segue no nono lugar, com 12.