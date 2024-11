Alfa Romeo Giulietta: Acelere em direcção ao seu novo carro

No Megamotor, está à sua espera um Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM de 2022, com 120 cavalos de potência. Este modelo italiano, inconfundível no design e na experiência de condução, é uma verdadeira máquina sobre rodas. Além de combinar linhas desportivas e elegância, o Giulietta oferece espaço, conforto e um excelente desempenho. Sob o capô, traz um motor 1.6 a diesel com 120 cavalos e uma caixa automática com patilhas no volante para uma condução mais dinâmica e envolvente.

A versão Super deste modelo distingue-se pelo visual robusto e vem equipada com uma gama completa de extras de fábrica: espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento, sensores de luz, três modos de condução, entre outros detalhes que elevam a experiência de cada viagem.

Disponível por apenas 18.500 euros, ou através de financiamento a partir de 249,79 euros por mês sem entrada inicial, esta oportunidade ainda inclui retoma com dívida e uma garantia de 18 meses (sujeita a acordo mútuo) *

Descubra a sofisticação ao volante e vá experimentar o prazer de conduzir este Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.