Benfica procura manter o terceiro lugar na recepção ao Rio Ave

O Benfica procura hoje manter o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave a contar para a nona jornada, depois de o Santa Clara ter ocupado provisoriamente esse posto.

A vitória dos açorianos na sexta-feira, na receção ao Gil Vicente (2-1), colocou-os no último lugar do pódio, com 18 pontos, contra 16 dos 'encarnados', que além da partida com os vila-condenses ainda têm outro jogo em atraso, o encontro por terminar com o Nacional.

No Estádio da Luz, em Lisboa, a equipa orientada por Bruno Lage procurará recuperar da derrota caseira com o Feyenoord (3-1), a meio da semana para a Liga dos Campeões, e dar sequência às três vitórias seguidas que soma no campeonato.

De resto, os benfiquistas procurarão também não perder terreno para o líder e campeão em título, o Sporting, que no sábado venceu em casa do Famalicão por 3-0, somando 27 pontos em 27 possíveis, além de poderem pressionar o FC Porto, segundo com 21, que só joga na segunda-feira.

Do outro lado, encontrará a formação liderada por Luís Freire, com oito pontos no 13.º posto, numa série de quatro jogos seguidos sem vencer na I Liga.

Antes dessa partida, aprazada para as 18:00, o Sporting de Braga recebe o Farense (15:30), num encontro que opõe o sexto classificado, com 14 pontos, ao 18.º e último, com quatro.

Os minhotos vêm da derrota caseira ante o Bodo/Glimt, na Liga Europa, e querem seguir na perseguição ao topo, enquanto os algarvios, somaram os quatro pontos que têm nas últimas duas jornadas e pretendem prosseguir a recuperação.

Pelas 20:30, o Vitória de Guimarães, que também tem 14 pontos e venceu na Liga Conferência em casa do Djurgarden (2-1), visita o Estrela da Amadora, 16.º classificado com cinco pontos, em posição de play-off de manutenção.

A nona jornada da I Liga portuguesa encerra na segunda-feira, com a visita do FC Porto ao AVS.

Resultados da nona jornada

- Sexta-feira, 25 out:

Casa Pia - Nacional, 1-0.

Santa Clara - Gil Vicente, 2-1.

- Sábado, 26 out:

Estoril Praia - Arouca, 4-1.

Boavista - Moreirense, 0-2.

Famalicão - Sporting, 0-3.

- Domingo, 27 out:

Sporting de Braga - Farense, 15:30.

Benfica - Rio Ave, 18:00.

Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 20:30.

- Segunda-feira, 28 out:

AVS - FC Porto, 20:15.