André Santos desafia jovens madeirenses a partirem “à deriva” pelo mundo

André Santos partilhou, no TEDx Funchal, que decorre esta tarde no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF, no antigo Matadouro), a sua visão sobre como aproveitar as oportunidades que o mundo oferece aos jovens e que podem transformar o seu futuro, como a participação no programa europeu de mobilidade Erasmus. Segundo o jovem, foi numa viagem que efectuou à Noruega, quando tinha 21 anos, que a sua vida começou a mudar, pois,, ao conhecer jovens de outras culturas e com outras visões do Mundo, percebeu que o “mundo é muito mais do que este pedaço de rocha no meio do Atlântico”.

“Um navio no porto está seguro, mas não foi para isso que os navios foram feitos”, foi a frase que André Santos citou para depois desafiar os jovens madeirenses a seguirem o seu exemplo e partirem “à deriva”, aproveitando os programas como o Erasmus, que num ano abrangem cerca 26 mil projectos de mobilidade, com participação de 1,2 milhões de pessoas.

André Santos é natural da Madeira e formou-se em Design pela Universidade da Madeira em 2021. Durante a pandemia, o seu futuro profissional parecia incerto, com vários caminhos possíveis à sua frente. Foi então que o programa Erasmus+ entrou na sua vida, abrindo-lhe portas para uma realidade europeia repleta de oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Aos 21 anos, participou no seu primeiro intercâmbio juvenil na Noruega, uma experiência que o catapultou para uma jornada de exploração e aprendizagem que não parou desde então.

Nos três anos que se seguiram, já visitou mais de 20 países europeus, realizou voluntariado na Polónia e estágios em Itália e Espanha, além de ter participado em inúmeras formações internacionais. Cada uma destas experiências não só o moldou como designer, como também como cidadão global.

Actualmente, André Santos está à frente de projectos educacionais na associação My Madeira Island, onde continua a expandir a sua trajectória.