'ISAL Business Challenge' promove inovação estratégica no Porto Santo

A ilha do Porto Santo é, entre hoje e amanhã, "o cenário de um novo evento pioneiro na Região, o 'ISAL Business Challenge', organizado pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) em parceria com a Porto Santo Line e o Hotel Torre Praia, contando com o apoio do Município do Porto Santo" e que leva cerca de duas dezenas de jovens e professores à ilha.

De acordo com nota do ISAL, "o projeto que congrega trabalho de campo e um conjunto de atividades práticas, sob formato de 'escape room', fóruns de 'networking' e debate com 'stakeholders', promete desafiar a criatividade e as competências estratégicas de discentes e docentes do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL). O programa que se desenvolve na 'ilha dourada' tem objetivo capacitar os participantes para lidar com problemas reais de gestão e negócios, nomeadamente nas áreas do turismo", explica.

O evento, refere a organização, "convida discentes e docentes a resolverem vários desafios em formato de 'escape room' e a resolução de estudo de caso baseados em empresas reais, permitindo aplicar os seus conhecimentos em situações práticas. Por meio de uma simulação dinâmica, as equipas participantes serão convidadas a resolver problemas tendo em vista a inovação e a criação de novas estratégias empresariais".

Coordenada pelo professor adjunto convidado Luís Filipe Sardinha, doutor em Ciências Económicas e Empresariais, contando com a participação do professor adjunto Élvio Camacho, doutor em Gestão e presidente do conselho técnico-científico do ISAL, a iniciativa é explica pela vice-Directora Geral do ISAL, Sancha de Campanella, que presidiu à abertura dos trabalhos. "Este evento exemplifica o dinamismo de uma instituição, que não se resigna, com mais de quatro décadas de existência, e demonstra o papel preponderante do ISAL no desenvolvimento da inovação no tecido económico e empresarial regional, na qualificação dos recursos humanos e na formação de novos líderes", aponta.

"Questões como escolha de localização, marketing, gestão de recursos humanos e inovação serão abordadas, sempre com uma abordagem criativa e centrada em soluções", refere a nota. "Além das actividades práticas, os alunos terão a oportunidade de apresentar as suas soluções em formato 'pitch' a um júri especializado, que avaliará não só a capacidade de resolução dos desafios, mas também a criatividade e inovação das propostas. Pretende-se também fortalecer o espírito de equipa e a capacidade de adaptação a cenários de 'alta pressão', competências essenciais no mercado de trabalho atual", evidencia.

Sancha de Campanella, que preside ao júri que irá avaliar os melhores trabalhos resultantes do evento, reiterou o agradecimento a todos os discentes e instituições parceiras que possibilitaram a realização do evento e que "continuam a confiar no ISAL", sendo que este evento reforça o compromisso da instituição com a inovação pedagógica e o desenvolvimento de competências cruciais para o futuro dos seus estudantes.

De destacar que o Instituto Superior de Administração e Línguas é, actualmente a única instituição de ensino superior a ministrar a Licenciatura em Turismo na Região Autónoma da Madeira, estando num processo complexo de potencial perda de acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que, como noticiamos hoje, deverá merecer uma providência cautelar da instituição de ensino.