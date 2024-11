ISAL vai apresentar providência cautelar

A Administração do ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira vai dar requerer uma providência cautelar relativa à sua não acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

A decisão foi comunicada aos órgãos de informação, através de um comunicado remetido, este sábado, às redacções, pela directora e representante da Entidade Instituidora, Marta Quaresma.

"Na sequência do processo de avaliação institucional desenvolvido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), em que o ISAL não foi acreditado, informamos que o ISAL decidiu apresentar uma providência cautelar para suspensão da decisão do Conselho de Administração da referida agência. Desta forma, esgotados que estão os recursos administrativos, o ISAL prossegue com os previstos recursos judiciais, pode ler-se na mesma nota.

É igualmente explicado que "na base desta acção está a decisão do Conselho de Administração da A3ES que contrariou a recomendação e fundamentação da Comissão de Avaliação Externa (CAE) que, nos seus relatórios concluiu que o ISAL deveria ter uma acreditação institucional com condições".

Os argumentos apresentados são no mínimo enviesados e incorrectos, o que muito prejudica todos os atuais e antigos alunos do ISAL, assim como, a própria Região Autónoma da Madeira Marta Quaresma

O ISAL manifesta ainda que "como sempre, irá continuar a trabalhar para salvaguardar os melhores interesses de todos".

Continuamos a reforçar que o ISAL continuará a trabalhar com normalidade e que as suas Licenciaturas são acreditadas, como sempre o foram. Agradecemos a compreensão de todos neste momento difícil, em especial, dos alunos do ISAL e suas famílias Marta Quaresma

Conforme foi noticiado, a 27 de Outubro último, o ISAL está em risco de encerrar actividade, 44 anos após a sua instalação, porque não conseguiu a acreditação.