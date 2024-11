Celebrar a memória do Porto Santo

Hoje celebra-se o dia do achamento do Porto Santo, um dia em as entidades locais querem lembrar as memórias, de um povo muito resistente ao longo dos mais 600 anos de história.

"Para saber onde vamos, é preciso saber de onde vimos", diz Nuno Batista, presidente da edilidade.

O Porto Santo tem uma história muito grande, de muita resiliência, que importa lembrada e festejada, e lembrar que há muito para fazer na recuperação no património, na cultura da ilha. Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo

Nuno Batista destacou este trabalho de passar memória para as gerações futuras, "que hoje em dia estão afastadas por causa das novas tecnologias, mas que é importante que saibam de onde vieram, e que sobretudo consigam também transmitir às gerações vindouras aquilo que tem sido a resiliência de um povo”.

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal realizaram, ao início desta manhã de sexta feira, nos Paços do Concelho, uma palestra sob o tema 'Memórias do Porto Santo na Época Quinhentista', realizada por Rita Rodrigues.

Estiveram presentes nas celebrações deste dia de memórias da Ilha Dourada, entidades políticas e militares e também na área da cultura.