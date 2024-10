Academia do Bacalhau do Porto Santo completa 14 anos

A Academia do Bacalhau do Porto Santo festeja, hoje, o seu décimo quarto aniversário.

Ao longo destes 14 anos de existência, a academia já realizou diversas iniciativas na área social, tendo ajudado os mais carenciados em diversas áreas.

A Academia do bacalhau do Porto Santo, reúne-se uma vez por mês, num restaurante local, para confraternizar e onde muitas vezes surgem ideias para acções beneficientes.

Atualmente com 123 compadres, a academia do bacalhau da ilha dourada, é liderada por Simplício Pestana. Em dia de aniversário a Academia do Bacalhau reuniu-se no restaurante “Pé na Agua”.