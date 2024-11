Universidade Sénior do Porto Santo arrancou hoje com muito entusiasmo

A universidade sénior do Porto Santo iniciou hoje o seu ano lectivo, num projecto conjunto entre o gabinete para administração pública do Porto Santo e junta de freguesia local.

Roberto Silva, adjunto da secretaria regional das finanças, falou da importância deste projecto: "Acho que é uma dívida que temos para com as pessoas que têm sessenta ou mais anos, depois de uma vida inteira a trabalhar. Acho que as entidades púbicas têm que garantir que haja depois dessa vida de trabalho, temos de criar programas para manter a sua actividade”.

Disse também que este é um projecto conjunto e que se prolongará até ao Verão com muitas actividades.

Professores no acttivo das escolas do Porto Santo e docente ainda que já na sua aposentação vão dar a sua colaboração, em mais uma no lectivo nas aulas da universidade sénior do Porto Santo.

O DIÁRIO esteve na sessão de abertura que teve a presença das principais entidades públicas locais.