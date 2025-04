Jair Bolsonaro operado aos intestinos em Brasília

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro está hoje a ser submetido a uma cirurgia intestinal em Brasília, depois de ter sido hospitalizado na sexta-feira com fortes dores abdominais, anunciou o centro médico.

"Atualmente está a ser submetido a uma laparotomia exploratória para libertar as aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal", informou o hospital, num boletim médico.

Segundo uma fonte da comitiva de Jair Bolsonaro, citado pela agência France Presse, a cirurgia começou às 08:30 (12:30 em Lisboa) e deve durar seis horas.

O ex-presidente do Brasil, de 70 anos, foi transportado para a capital do país num avião médico a partir de um hospital na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, onde estava internado desde sexta-feira, depois de ter sofrido fortes dores abdominais durante uma digressão política.

Bolsonaro tem sofrido problemas digestivos recorrentes desde 2018, quando foi esfaqueado na região abdominal por um doente mental na cidade de Juiz de Fora, em plena campanha para as eleições presidenciais desse ano.

Desde então, foi submetido a várias cirurgias e sofreu diversos problemas no estômago e a nível intestinal.