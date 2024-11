Santana recebeu 1.ª Prova Regional de Tiro com Arco em Sala época 2024/2025

O pavilhão de Santana recebeu, na manhã de ontem, 2 de Novembro, a 1.ª Prova Regional de Tiro com Arco em Sala época 2024/2025, com organização do Clube Aventura da Madeira.

A prova contou com 26 arqueiros em representação de cinco clubes, que participaram nas divisões de arco recurvo e barebow, numa prova Open 60 de flechas.

Destaque para o resultado de Nataliia Kriachek (UD Santana), que obteve a melhor marca da prova com arco recurvo, com 546 pontos em 600 possíveis, vencendo categoricamente o escalão Sénior Feminino. Nos masculinos a vitória foi para Francisco Jesus (CAMadeira). Na competição da divisão Barebow, Manuela Carrillo (APCTT) e Antoine Lammertyn (UD Santana) venceram na estreia desta vertente do Tiro com Arco em Sala. Clube Aventura da Madeira

Vencedores por escalão/prova:

Arco Recurvo

Sen. Fem – Nataliia Kriachek (UD Santana) – 546 pontos

Sen. Masc – Francisco Jesus (CAMadeira) – 425 pontos

Cadates Masc – João Tavares (APCTT) – 219 pontos

Jun Masc – Miguel Alves (CAMadeira) – 239 pontos

Vet. Masc – José Nunes (CAMadeira) – 231 pontos

Vet. Fem – Julieta Sousa (CCDTEEM) – 101 pontos

Barebow

Sen Fem – Manuela Carrillo (APCTT) – 132 pontos

Sen Masc – Antoine Lammertyn (UD Santana) – 377 pontos

Promoção

10m – Carlos Mata (CTCPM) – 384 pontos

18m – Hélder Correia (APCTT – 191 pontos

Mais informações e resultados em: http://arco.camadeira.com.