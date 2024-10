Macau acolhe 50.º congresso da APAVT

O 50.º congresso da APAVT vai decorrer em Macau, entre 2 e 4 de Dezembro de 2025, no ano em que a associação completa o seu 75.º aniversário.

Uma escolha que para o presidente da APAVT deriva de ser “um destino turístico fabuloso, pleno de diversidade, encontro de culturas, tradição e exotismo, história e inovação”, “um espaço de liberdade sem igual” e um “espaço arquitectónico que muda radicalmente de cinco em cinco anos, tal é a velocidade do desenvolvimento urbanístico”.

A relação da APAVT com Macau não é apenas uma fantástica relação entre um mercado emissor e um destino turístico. “É um caminho comum entre dois amigos, que se ajudam onde e quando podem, fazendo que estejamos, por exemplo, a apoiar firmemente a presença de Macau na Fitur, depois de termos, o ano passado, ido a Macau com um significativo grupo de empresários espanhóis; ou fazendo com que, em 2025, tenhamos uma das duas reuniões anuais da ECTAA, a confederação europeia, em Macau, que será, de resto, destino preferido desta confederação”, salienta Pedro Costa Ferreira.

A promessa é de que “vai ser o melhor congresso de sempre” nos 75 anos de existência da APAVT, que se desdobrará em iniciativas de aproximação dos associados, de valorização das agências de viagens e de visibilidade do sector, junto do consumidor.