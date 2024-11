FC Porto de visita à líder Lazio e Sp. Braga à procura de pontos para subir

O FC Porto visita na quinta-feira a Lazio na Liga Europa de futebol, com os 'dragões' a terem pelo caminho a equipa com melhor desempenho até à terceira jornada da fase de liga da competição, totalista de vitórias.

Os romanos lideram com pleno de triunfos e com maior diferença entre golos marcados e sofridos (9-1), num percurso em que bateram Dínamo Kiev (3-0, fora), Nice (4-1, casa) e Twente (2-0, fora), mas tendo os mesmos nove pontos de Tottenham e Anderlecht.

A visita dos 'dragões' a Roma (20:00 de quinta-feira) antecede a também deslocação da equipa de Vítor Bruno, mas na quinta ronda, aos belgas do Anderlecht, no que será um duplo compromisso de teórica dificuldade.

O FC Porto entra nesta metade de fase de liga com apenas um triunfo, diante do Hoffenheim (2-0, casa), um empate com Manchester United (3-3, casa) e uma derrota com Bodo/Glimt (3-2, fora), o que deixa a equipa fora dos oito 'diretos'.

Esta fase é composta por 36 equipas e oito jornadas, com os oito primeiros a seguirem diretamente para os 'oitavos', enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso a essa fase. As restantes ficam eliminadas.

Depois de Lazio, que nunca venceu o FC Porto em quatro jogos na Taça UEFA e Liga Europa (dois empates e duas derrotas), a equipa portista defrontará ainda o Anderlecht (28 de novembro, fora), Midtjylland (12 de dezembro, casa), Olympiacos (23 de janeiro, casa) e Maccabi Telavive (30 de janeiro, fora).

Já o Sporting de Braga entra na quarta jornada a partir detrás, em zona de exclusão de apuramento, com a equipa em 26.º, com apenas três pontos, fruto de uma vitória (Maccabi Telavive) e duas derrotas (Olympiacos e Bodo/Glimt).

A equipa de Carlos Carvalhal visita na quinta-feira os suecos do Elfsborg (22.º, com três pontos, mas 6-7 em golos marcados e sofridos), e precisa de 'cavalgar' posições que lhe permitam, posteriormente, encarar adversários de maior nível.

Os bracarenses ainda têm de jogar com Hoffenheim (casa), Roma (fora), Union Saint-Gilloise (fora) e Lazio (casa).

FC Porto e Sporting de Braga jogam os respetivos compromissos da Liga Europa depois de terem nos últimos dias garantido a passagem à 'final four' da Taça da Liga e terem vencido os respetivos jogos na I Liga.

Em outros jogos da quarta jornada da segunda competição da UEFA, o Fenerbahçe, de José Mourinho, visita o AZ Alkmaar sem o treinador português, expulso no jogo da última ronda, em que os turcos empataram em casa com o Manchester United (1-1).

Mourinho, que revisitava uma sua antiga equipa, acabou expulso por protestos, numa época em que o treinador português faz a sua estreia no Fenerbahçe, mas sem o anterior toque de 'midas' que o notabilizou em muitos títulos por outros clubes.

A formação de Istambul tem uma vitória (Union Saint-Gilloise) e dois empates na Liga Europa (Twente e Manchester United), mas na Superliga turca, com seis vitórias, dois empates e uma derrota, está a oito pontos do líder Galatasaray.

O Manchester United, que Mourinho orientou entre maio de 2016 e dezembro de 2018, tem a porta aberta à entrada de um novo técnico português, depois de o clube ter formalizado junto do Sporting a contratação de Rúben Amorim, mas que apenas entrará em Old Trafford na próxima semana.

Em Manchester, o treinador de 39 anos irá encontrar os internacionais lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes e substitui o interino Ruud Van Nistelrooy, antigo adjunto do despedido Erik ten Hag e que tem estado à frente da equipa, como solução provisória.

Nistelrooy orientou os 'red devils' na goleada ao Leicester (5-2, na Taça da Liga) e no empate com o Chelsea (1-1), e deverá desempenhar as mesmas funções na quinta-feira na Liga Europa, em casa com o PAOK, e no domingo em nova receção ao Leicester, antes de Amorim entrar.