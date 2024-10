FC Porto visita AVS pressionado para manter distâncias para os rivais

O FC Porto visita hoje o AVS no encerramento da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois de o líder Sporting e o terceiro classificado Benfica vencerem nesta ronda.

Após o triunfo em casa frente ao Hoffenheim (2-0) na Liga Europa, os 'dragões' voltam ao campeonato a seis pontos do líder e campeão em título, depois da vitória de sábado em casa do Famalicão (3-0), e com o Benfica a dois pontos depois da vitória ante o Rio Ave (5-0).

Os 'dragões' somam por vitórias os últimos quatro jogos na I Liga, tendo apenas uma derrota, precisamente com os 'leões' (2-0), procurando seguir no encalço da frente antes de as atenções se virarem para a Taça da Liga.

Na Vila das Aves, os portistas vão encontrar o 12.º classificado, com nove pontos, e uma equipa que ainda não perdeu a jogar em casa esta época, além de não sofrer golos há três partidas seguidas na I Liga.

Uma vitória ante uma das melhores equipas do campeonato, de resto, elevaria a formação orientada por Vítor Campelos ao nono lugar e à primeira metade da tabela.

A partida que encerra a nona jornada, que começou sexta-feira com o Casa Pia-Nacional (1-0) e o Santa Clara-Gil Vicente (2-1), terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, e está marcada para as 20:15.