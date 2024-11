Margarida Pocinho representa ALRAM no Conselho para implementação de Convenção sobre direitos das pessoas com deficiência

Margarida Pocinho, candidata pelo CDS, foi eleita como representante da ALRAM no Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

A votação aconteceu, há pouco, na reunião plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

As candidatas eram Madalena Nunes, pelo grupo parlamentar do PS; Mariusky Spínola pelo JPP; e Margarida Pocinho pelo CDS.