35.º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança assinalado em 4 escolas

Para assinalar o 35.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, criada pela Organização das Nações Unidas e que se celebra este ano a 20 de Novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, em parceria com a Policia de Segurança Pública e o Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude da Segurança Social, irá "desenvolver sessões de divulgação dos direitos das crianças e jovens em 4 estabelecimentos de ensino do Funchal, num ambiente de diálogo com os alunos, para que conheçam os seu próprios direitos e para que compreendam que há no mundo muitas realidades diferentes", anuncia.

A começar já hoje, 6 de Novembro, a CPCJ do Funchal vai à Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras, a 13 de Novembro ao Externato Apresentação de Maria, a 20 de Novembro à Escola do 1º Ciclo com Pré-Escolar dos Ilhéus, e a 27 de Novembro à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

"A 2 de Dezembro, no término da programação estabelecida em torno desta efeméride, a CPCJ do Funchal promove uma tertúlia sob a temática 'No escorrega da vida que direito tens tu?', com o propósito de sensibilizar a comunidade a uma maior consciencialização sobre os direitos da criança e a importância de proteger e garantir que as mesmas crescem com condições de segurança, saúde e dignidade, que terá lugar no Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, a partir das 9h30", acrescenta.