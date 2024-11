PTP acusa ALRAM de "esquecer na gaveta" os pedidos de levantamento de imunidade do PSD

A dirigente do PTP, Raquel Coelho, acusa a Comissão de Regimentos Mandatos da Assembleia Legislativa da Madeira de "esquecer na gaveta propositadamente os pedidos de levantamentos de imunidade parlamentar" dos governantes do PSD.

"Não é a primeira vez que observamos este tipo de manhosice da Comissão de Regimentos e Mandatos, no tempo do Dr. Jardim e do Líder Parlamentar do PSD, Jaime Ramos, também era assim", atira Raquel Coelho em nota emitida.

O PTP critica "o adiamento do pedido de levantamento da imunidade parlamentar do secretário Eduardo Jesus, para ser ouvido como arguido numa investigação por prevaricação".

O partido acusa ainda o Brício Araújo, actual responsável pela Comissão de Regimentos Mandatos, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, de "manhosice".

O PTP acusa a Comissão de Regimento e Mandatos de "dualidade de critérios e de não respeitar o fim para o qual foi criado a imunidade parlamentar".

Raquel Coelho acusa o PSD de usar "o levantamento da imunidade parlamentar para perseguir os deputados da oposição quando denunciam a corrupção, como era o caso dos deputados do PTP, PND e até do BE quando tinham representação na Assembleia Legislativa da Madeira. Sendo que por outro lado, escondia os pedidos de levantamento da imunidade parlamentar quando havia processos que visavam os deputados e membros do Governo do PSD".