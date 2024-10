PSD chama Marta Quaresma e Sancha de Campanella à ALRAM para esclarecer sobre ISAL

A directora e representante da entidade instituidora, Marta Quaresma, e a vice-directora geral do Conselho de Direcção do ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira, Sancha de Campanella, serão chamadas para audição parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, por proposta do PSD.

"O grupo parlamentar do PSD quer saber quando é que o ISAL teve acesso ao relatório inicial da A3ES, com que argumentos recorreu do mesmo, quais os principais fundamentos para o chumbo e qual a estratégia para dirimir os danos já causados na vida dos seus alunos", indica nota a imprensa.

"Numa região ultraperiférica como é a Madeira, onde o número de instituições do ensino superior é reduzido, e numa instituição privada com uma elevada taxa de alunos madeirenses, cuja propina anual de frequência ultrapassa os 3000 euros, é fundamental esclarecer esta situação de enorme gravidade e que pode ter consequências profundas na vida académica e profissional dos seus discentes", acrescenta.

Primeiro, para, conforme preconiza a A3ES, garantir-se que, em qualquer entidade, o ensino ministrado é de qualidade e cumpre com os tais requisitos básicos. Depois, como mecanismo de salvaguarda e defesa dos diplomados e dos alunos do ISAL". Grupo Parlamentar do PSD

E concluiu que "a instituição não mereceu a acreditação, por parte da A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, para ministrar a sua oferta formativa e que a A3ES argumenta o chumbo “por considerar insuficiente o desempenho” das instituições avaliadas".