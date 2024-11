Trio de Sopros 'Solistas OCM' na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, apresenta, hoje, um concerto do seu trio de sopros 'Solistas OCM', pelas 18 horas, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal. O recital contará com flauta transversal, clarinete e fagote, por Carlos Serrano, Francisco Loreto e Tatiana Martins.

Neste recital serão interpretadas obras dos compositores Henri Tomasi, François Devienne, Kaspar Kummer, Eugène Walckiers e Astor Piazzola, numa conjugação pouco habitual.

"Nesta proposta musical, Carlos Serrano, Francisco Loreto e Tatiana Martins, músicos da Orquestra Clássica da Madeira, vão demonstrar as suas excelentes capacidades técnicas e artísticas", indica nota à imprensa.

"A Fundação Princesa Dona Maria Amélia, é uma fundação de direito português, constituída em 23 de março de 1877 por decisão da Coroa Sueca após o Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, instituição fundada em 1853 para tratamento de doentes pulmonares, ter sido legado pela Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg, viúva do Imperador D. Pedro I do Brasil (Rei D. Pedro IV de Portugal), à sua irmã D. Josefina, Rainha da Suécia e da Noruega. A Fundação foi criada com o propósito inicial de preservar e administrar este legado histórico, perpetuando a obra da Imperatriz D. Amélia e a memória da sua filha, a Princesa D. Maria Amélia, na Madeira e em Portugal", lembra em nota à imprensa.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros e serão vendidos a partir das 17 horas no local do concerto, à Avenida do Infante n.º12.