Quarteto de Cordas Atlântico em concerto na Capela Fundação Princesa Dona Maria Amélia

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este sábado, 16 de Novembro, PELAS 18 HORAS,mais um concerto desta feita com o 'Quarteto de Cordas Atlântico', que convida Pedro Camacho, na flauta transversal, e Duarte Santos, na marimba, ambos músicos da Orquestra. Trata-se de um concerto integrado nesta Temporada de Música de Câmara, a ter lugar na Capela da distinta Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

De referir que a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, é uma fundação de direito português, constituída em 23 de Março de 1877 por decisão da Coroa Sueca após o Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, instituição fundada em 1853 para tratamento de doentes pulmonares, ter sido legado pela Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg, viúva do Imperador D. Pedro I do Brasil (Rei D. Pedro IV de Portugal), à sua irmã D. Josefina, Rainha da Suécia e da Noruega. A Fundação foi criada com o propósito inicial de preservar e administrar este legado histórico, perpetuando a obra da Imperatriz D. Amélia e a memória da sua filha, a Princesa D. Maria Amélia, na Madeira e em Portugal.

o 'Quarteto de Cordas Atlântico' sobe ao palco juntamente com Pedro Camacho na flauta transversal e Duarte Santos na marimba para interpretar, para deleite dos ouvintes, obras do filipino Joshua Cerdenia, da americana Amy Beach e do brasileiro Ney Rosauro.

A junção da flauta transversal e da marimba com o Quarteto de Cordas acaba por ser "muito orgânica, porque o elemento comum que os une é a madeira. Este elemento que partilham, e apesar de ser combinações pouco usuais, faz com que os timbres de cada um deles se fundam. De realçar o contraste temporal de cerca de cem anos entre as peças que irão ser interpretadas pelo flautista e pelo percussionista juntamente com o Quarteto, são elas a obra Heavenward de Joshua Cerdenia, escrita em 2014 e estreada em 2016 que contará com a participação de Duarte Santos na marimba, e a obra “Theme and Variations” de Amy Beach que contará com a participação de Pedro Camacho na flauta transversal", dá conta um comunicado de imprensa.

Quanto ao Quarteto de Cordas 'Atlântico', este surgiu com o propósito de abordar o imenso repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da Música. Este Quarteto é composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, tendo sido criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira. A sua dimensão possibilita uma mobilidade e adaptabilidade podendo se apresentar nas mais variadas situações. Os protagonistas deste Quarteto são Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo.

Ainda no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão de estudante.

"A Orquestra Clássica da Madeira, que conta com sessenta anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, sente-se reconhecida com esta parceria pelo que agradece à Fundação Princesa Dona Maria Amélia por nos receber e assim podermos também contribuir na divulgação da vossa Missão", lê-se ainda.

A Orquestra Clássica da Madeira convida "a virem usufruir de uma experiência inesquecível, onde a história e o espírito solidário desta instituição se conjugam com as mais belas e profundas emoções que as obras musicais têm para vos oferecer".

Os bilhetes têm um custo de 10 euros (com desconto para crianças e jovens).

Programa

Joshua Cerdenia [n 1989] - Heavenward

Amy Beach [1867 - 1944] - Theme and Variations”

Ney Rosauro [n 1952] - Reunion Dance

Músicos

Natacha Guimarães. Violino

Joana Costa. Violino

Marta Morera. Viola

Jaime Dias. Violoncelo

Convidados:

Pedro Camacho . Flauta Transversal

Duarte Santos . Marimba