'Explora I' junta-se ao 'Caribbean Princess' no porto do Funchal para a sua escala inaugural

O porto do Funchal está a movimentar, este sábado, mais de 5 mil pessoas, graças à presença de dois navios, sendo que um deles faz hoje a sua estreia neste porto madeirense.

O primeiro a chegar foi o 'Caribbean Princess', por volta das 7 horas, vindo de Casablanca, trazendo 2.688 passageiros e 1.189 tripulantes. A partida da Madeira vai acontecer pelas 16 horas, seguindo para Santa Cruz de Tenerife, naquela que será a sua penúltima escala neste cruzeiro de 16 dias que começou no dia 10 de novembro em Civitavecchia, Roma, Itália, e termina no dia 26 deste mês, no porto de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

Já o estreante 'Explora I', da MSC Cruzeiros, é o segundo navio em porto, este sábado, fazendo a sua escala inaugural. Chegou às 9 horas, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, e permanece no Funchal até às 18 horas, partindo rumo a Tenerife. A bordo trouxe 1.197 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O navio está a realizar um cruzeiro de 20 dias, que começou em Atenas, Grécia, a 31 de Outubro, e termina a 20 de Novembro em Barcelona, Espanha.