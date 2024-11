CIDSA/Quinta Leonor organiza 'Sidra & Food Match – Aromas, Cores e Sabores' no Jardim da Serra

O CIDSA / Quinta Leonor organiza a décima edição do evento 'Sidra & Food Match – Aromas, Cores e Sabores”, no Jardim da Serra, nos próximos dias 29 e 30 de Novembro.

O objectivo deste evento pretende mostrar a versatilidade das Sidras Madeirenses IGP que serão colocadas à prova num jantar no Bio-Hotel Quinta da Serra, na próxima sexta-feira, dia 29 de Novembro às 19h15, onde cada prato regional pode ter 2 ou mais sidras como proposta de harmonização. Os comensais são “chamados” a decidir qual o melhor “match”, numa votação que decorre durante o mesmo jantar.

Além do referido jantar, o evento conta ainda com uma conferência, no mesmo dia, sob o tema 'A Maçã: do Pomar à Mesa', com o Engº Adriano Maia (sexta 29, às 18 horas). Ainda a destacar: Provas de Sidras da Madeira e de Iguarias Regionais, entre as 16 e as 18 horas, de sábado 30 de Novembro, na Quinta Leonor. Esta prova conta com a participação de diversos parceiros locais, mostrando a importância crescente desta bebida na freguesia, entre eles o Bar Mário Corrida, o Bar Silva, o Bar Flor da Pereira, o Bar Dona Zita, a Taberna ‘O Rasteirinho’ e, ainda, a Pastelaria Doce Cereja.

Durante estas duas horas serão apresentados pratos e produtos de pastelaria regional que serão harmonizados com as 6 marcas de sidra produzidas no Jardim da Serra.

O evento 'Sidra & Food Match', tem o apoio da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia e da Casa do Povo do Jardim da Serra, do Bio-Hotel Quinta da Serra, da Igreja Paroquial de São Tiago e dos estabelecimentos comerciais aderentes.

Através destas acções, o CIDSA pretende participar no processo de aperfeiçoamento da Sidra da Madeira IGP e valorizar, de modo criativo, os produtos agrícolas regionais e seus derivados. O público-alvo são os produtores de sidra, os técnicos da área agroalimentar e, especialmente, os amantes de sidra e o público em geral. As inscrições devem ser feitas através do link: Sidra & Food Match - Inscrições