Escola Dona Lucinda Andrade promove caminhada para sensibilizar sobre o cancro da próstata

No âmbito do 'Novembro Azul', mês dedicado à prevenção do cancro da próstata, a Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade organizou na segunda-feira, 18 de Novembro, uma caminhada na Levada Fajã do Rodrigues, em São Vicente. A iniciativa, promovida pelo Grupo Disciplinar de Educação Física em parceria com o Clube Viver com Saúde, o Projecto Eco-Escolas e o Projecto de Cidadania e Desenvolvimento, contou com a participação de 30 alunos do 12.º ano.

Representantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional da Madeira, Judite Santos e Odete Ornelas, estiveram presentes, partilhando conhecimentos sobre a prevenção do cancro da próstata e reforçando a importância da actividade física para uma vida saudável.

Os professores Sara Almeida e Fernando Catanho, responsáveis pela organização, destacaram o impacto educativo e social da iniciativa. A escola agradece à Câmara Municipal de São Vicente pelo transporte e ao professor Agustin Silva e Daniel Serrão pelo apoio logístico.