Concerto da OCM encanta plateia com Mozart, Beethoven e homenagem à música madeirense

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realizou esta noite um "concerto memorável" no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, esgotando a sua capacidade e proporcionando uma experiência musical ímpar ao público presente. Sob a direcção do maestro Evan-Alexis Christ e com a participação especial do oboísta Nick Deutsch, o programa destacou-se pela diversidade e pela mestria interpretativa, reflectindo o "compromisso contínuo" da OCM com a excelência artística.

O concerto abriu com a peça 'Valsa, Ilha de Sonho', do compositor madeirense João Victor Costa, numa homenagem à riqueza da literatura musical da região. Norberto Gomes, director artístico da OCM, enfatizou a importância desta abordagem à música local: “É uma responsabilidade que com naturalidade faz parte das nossas temporadas, tendo destaques na nossa programação há mais de uma década.”

Seguiu-se a interpretação do 'Concerto para Oboé e Orquestra', de Mozart, protagonizada pelo aclamado Nick Deutsch, cuja performance foi descrita por Norberto Gomes como um exemplo de “clareza, nobre técnica e extremo bom gosto musical”. A actuação de Deutsch arrancou aplausos entusiásticos e prolongados, levando-o a presentear a plateia com uma peça extra, 'Ulpirra', de Ross Edwards, enriquecendo ainda mais a experiência do público.

A segunda parte do concerto trouxe a energia vibrante da 'Segunda Sinfonia' de Beethoven, interpretada sob a batuta de Evan-Alexis Christ. Segundo Norberto Gomes, o maestro conseguiu surpreender tanto a orquestra quanto o público com sua “genuína alegria e dedicação em fazer música”, elevando a obra a novos patamares de interpretação.

O evento fez parte das Primeiras Jornadas de Música Histórica da Madeira, organizadas pelo Conservatório Escola das Artes da Madeira, e contou com uma significativa presença de jovens estudantes de música na plateia. Este facto foi destacado por Norberto Gomes como um sinal encorajador de que a mensagem cultural da OCM continua a ressoar entre as novas gerações.

O director artístico reforçou o papel central da OCM na vida cultural da Madeira: “A alegria e a dedicação na partilha da cultura musical interligada com projetos de história, pedagogia e arte fazem da Orquestra Clássica da Madeira um pilar fortemente enraizado na sociedade madeirense.”