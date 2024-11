Filho da princesa norueguesa Mette-Marit detido sob acusação de violação

O jovem Marius Borg Høiby, filho da princesa norueguesa Mette-Marit, foi novamente detido pela polícia da Noruega, que juntou um eventual crime de violação a outras acusações que já correm na justiça, referem hoje autoridades norueguesas.

"A polícia alargou as acusações contra Marius Borg Høiby. A acusação inclui também um caso de infração do artigo 291.º-B do Código Penal por ter relações sexuais com alguém que estava inconsciente ou que por outros motivos não conseguiria resistir ao ato", segundo um comunicado da polícia norueguesa.

Høiby, de 27 anos, foi detido na noite de segunda-feira, quando estava num carro com a sua ex-namorada -- a protagonista do incidente que levou a uma primeira detenção do filho da princesa --, referiram as autoridades policiais.

O filho da princesa Mette-Marit ficou detido poucas horas no início de agosto após um incidente no apartamento da ex-namorada e foi acusado de provocar lesões, danos e ameaças, num caso que inclui também outras pessoas.

A polícia informou hoje que este caso contra Høiby foi alargado para incluir também as acusações de maus-tratos e violação da proibição de manter contacto com a sua ex-namorada.

Høiby é fruto de uma relação anterior da princesa Mette-Marit, casada agora com o príncipe herdeiro Haakon, e não tem compromissos oficiais com a Casa Real da Noruega.