Projecto 'O Regador' entra em nova fase com o Centro de Artes Performativas para a Inclusão Social

A nova fase do projecto 'O Regador' já avançou, com os encontros a decorrerem agora no Centro de Artes Performativas para a Inclusão Social (CAPIS). Este é um projecto que promove o desenvolvimento de ferramentas de comunicação e implementação, além de diálogos e práticas que exploram as diferentes realidades do Funchal, como refletido em uma das sessões anteriores do projeto.

O objectivo primordial é "capacitar e empoderar as comunidades e territórios locais, promovendo a inclusão e a participação cidadã de forma efetiva e sustentável".

Segundo nota da Câmara Municipal do Funchal, "a segunda semana de 'O Regador' iniciou com a mesma energia transformadora que marcou a fase inicial do projeto. Este período será dedicado ao desenvolvimento de processos inovadores de comunicação, à implementação de ideias e ao fortalecimento de novos cruzamentos entre os participantes, criando um terreno fértil para a troca de experiências e colaboração".

No passado dia 12 de novembro, deu-se início ao 2º módulo de formação, em colaboração com o Teatro Nacional D. Maria II e a Fundação Calouste Gulbenkian. Este módulo, que continuará a decorrer nas instalações do CAPIS, oferece aos participantes um ambiente estimulante e acolhedor, promovendo a aprendizagem mútua e a partilha de conhecimento.

O Atos é um programa do Teatro Nacional D. Maria II e da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com o Município do Funchal, na Madeira, em todas as suas vertentes: projeto artístico (projeto “Regador” desenvolvido pelo Colectivo Espaço Invisível), formação Implementar Projetos Artísticos Participativos, fórum no dia 5 de dezembro.