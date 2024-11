Dário Silva questiona horário de funcionamento das barracas na Placa Central

Numa altura em que a proposta de alteração do regulamento de horários de funcionamento de estabelecimentos e actividades ruidosas encontra-se em discussão pública, o responsável pelo grupo Café do Teatro, Dário Silva, afirma estar "curioso" para saber qual será o "novo regulamento de horários" da Câmara Municipal do Funchal para as barraquinhas na Placa Central.

Numa publicação nas redes sociais, o empresários questiona: "Se os nossos bares espalhados pela cidade vão ter licença até às 00h, presumimos que estas barraquinhas vão ter no máximo até às 22h00 com excepção do dia 23, 30 e 31 de Dezembro... Será assim!?".

Tal como já noticiado anteriormente, a proposta de alteração do regulamento de horários de funcionamento de estabelecimentos e actividades ruidosas, aprovada em reunião de Câmara no dia 17 de Outubro, encontra-se em discussão pública, por um período de 30 dias úteis, até 5 de Dezembro.

Esta proposta define novos horários de funcionamento para estabelecimentos e actividades ruidosas durante o período noturno, que para além do regime geral, identifica três áreas específicas da cidade: o Centro Histórico, a Zona Velha da Cidade e a Rua das Fontes e Calçada de São Lourenço, cujos horários são diferenciados de domingo a quinta-feira, sextas, sábados e vésperas de feriados.