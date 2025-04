Futebolista Jéssica Silva revela que estará de volta aos relvados em breve

A futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva, que sofreu um traumatismo no olho direito, revelou hoje que o regresso aos relvados está para breve, apesar de ainda não ter recuperado totalmente a visão.

"Eia!!! Já esteve mais longe e isso deixa-me feliz. Em breve estarei de volta ao campo com as minhas colegas e esse sentimento, por si só, já vale muito", anunciou a avançada das norte-americanas do Gothan, através da rede social Instagram.

Em 15 de março, a extremo, de 30 anos, que nas últimas três épocas representou o Benfica, deu conta do traumatismo, assegurando que confia no processo para debelar completamente a lesão.

"É verdade que ainda não recuperei totalmente a visão. Continuo a ver com "teias de aranha", em tom sépia, ao longe até "bemzinho", mas ao perto ainda mal, mas é o que é. Neste momento, o mais importante é focar-me nas melhorias. Nem todos os dias são de progresso, às vezes sinto que isto está meio estagnado, mas a verdade é que estou melhor do que há um mês. E isso conta", explicou, alertando também que "há riscos".

A internacional lusa em 119 ocasiões disputou em fevereiro os dois jogos de Portugal na Liga das Nações, primeiro no empate com a campeã europeia Inglaterra (1-1), e, depois, na vitória na Bélgica (1-0).