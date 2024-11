Festival 4x4 doa 2 mil euros à LPCC do Porto Santo

O Festival 4x4 entregou ontem um donativo no valor de dois mil euros Delegação do Porto Santo da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), um acto de solidariedade que marcou "um dos eventos mais aguardados" na ilha e que, "este ano, uniu aventura, adrenalina e um forte compromisso social", informa uma nota de imprensa desta quinta-feira.

"Durante a última edição, o festival conseguiu arrecadar dois mil euros", cuja "entrega simbólica" aconteceu "no encerramento do evento, numa cerimónia que destacou o espírito solidário da comunidade e a importância de apoiar iniciativas de prevenção e combate ao cancro", afiança.

"Este donativo é fruto do esforço conjunto de todos os participantes e do público, que, ao aderirem ao Festival 4x4, também contribuíram para uma causa maior", afirmou um dos organizadores do evento, citado na nota.