ACIF debateu 'Turismo Regenerativo e a Transição Ecológica e Digital no Sector do Turismo'

A ACIF-CCIM promoveu, ontem, o workshop: Turismo Regenerativo e a Transição Ecológica e Digital no Sector do Turismo, no âmbito do projeto SMARTIES for SMEs, financiado pelo programa COSME.

A sessão foi dinamizada por António Barone, Diretor da Rota dos Fenícios - Rota Cultural do Conselho da Europa, parceiro do projeto SMARTIES For SME’s e por Cinzia De Marzo, perita externa em turismo sustentável.

"O objetivo principal foi sensibilizar e capacitar os empresários, cujos projetos foram selecionados para apoio no âmbito do SMARTIES, quer através de financiamento, no valor de 25.000€, quer através de acompanhamento técnico especializado, prestado por um consultor ao longo dos 15 meses de implementação", refere a associação em nota à imprensa.

Na parte da tarde, com o objetivo de recolher contributos de vários stakeholders do setor do turismo, sobre os temas centrais do Projeto SMARTIES: Turismo Regenerativo e Transição Ecológica e Digital, foi organizado, das 15h00 às 17h00, um Focus Group, dinamizado pela Libertas International University, parceiro deste projeto e com uma vasta experiência nestes temas.

Referir que esta atividade, que está a ser desenvolvida nos seis países parceiros do projeto: Portugal, Croácia, Grécia, Itália, Chipre e Eslovénia, tem por intuito criar um compêndio de boas práticas passível de ser disseminado pelos agentes económicos.