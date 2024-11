Rali Porto Santo com cerca de 30 inscritos

Cerca de 30 concorrentes formalizaram a sua inscrição para o Rali Porto Santo, última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024, que vai para a estrada nos próximos dias 29 e 30 de Novembro.

As inscrições para a prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira encerraram esta noite, sendo que, ao que o DIÁRIO apurou, fazem parte da lista três concorrentes com carros da categoria rally2, nomeadamente as duplas Miguel Nunes/João Paulo e João Silva/Luís Rodrigues, ambas em Skoda Fabia Rally 2 Evo - que estão na luta pelo título absoluto - e ainda o piloto continental António Dias, que estará na prova porto-santense com o seu Volkswagen Polo R5.

A estes juntam-se os quatro Porsche, tripulados por Filipe Freitas, Paulo Mendes, Américo Gouveia e Miguel Andrade, além de diversas viaturas da categoria Rally4, entre outros competidores do campeonato regional.