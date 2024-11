"Só no tempo dele a Madeira era o paraíso na terra"

"No tempo dele a Madeira era um paraíso, um paraíso na terra. Depois toda a gente que tem aparecido à frente do PSD ninguém presta" para concluir que a alternativa que Alberto João propõe será alguém uma espécie "de santidade, à semelhança dele", respondeu Miguel Albuquerque ao ser confrontado com os comentários de Alberto João Jardim acerca da desejada queda de Albuquerque da presidência.

Jardim tem sucessor para Albuquerque mas recusa estar a conspirar Ex-presidente do Governo Regional tem a certeza que "o povo não vê a oposição como alternativa"