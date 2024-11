Proposta do Chega beneficia a Madeira ao nível do reforço da protecção de cabos submarinos

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República conseguiu a aprovação de uma proposta que reforça os meios técnicos destinados à proteção dos cabos submarinos de telecomunicações, com impacto directo na Madeira. A medida inclui o cabo Euráfrica, essencial para a ligação do arquipélago a Portugal continental, França e Marrocos.

A iniciativa prevê que, em 2025, o Estado invista no fortalecimento da segurança dos cabos submarinos que atravessam águas sob jurisdição portuguesa. Para o partido, a relevância estratégica desses cabos aumentou devido ao cenário geopolítico actual, especialmente com o conflito na Ucrânia.

Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega e membro da comissão de Defesa Nacional, sublinhou a importância do tema: “A proteção dos cabos submarinos é uma questão estratégica nacional. Qualquer interrupção pode ter graves consequências económicas, sociais e de segurança, além de afetar a estabilidade das infraestruturas digitais, que são cada vez mais cruciais.”

O parlamentar madeirense destacou ainda que a proposta reflecte o compromisso do Chega com as regiões autónomas: “Esta medida reafirma a atenção do partido às autonomias atlânticas e à soberania digital de Portugal.”

A proposta foi aprovada durante os debates na especialidade do Orçamento do Estado para 2025, cujo desfecho está previsto para o próximo dia 29, com a votação final global no parlamento nacional.