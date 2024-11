Bebé nasce no Centro de Saúde do Porto Santo

Um bebé nasceu esta madrugada no Centro de Saúde do Porto Santo, com a ajuda da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Segundo foi possível apurar, a grávida ia ser evacuada para a Madeira por volta das 00 horas, mas o avião não conseguiu levantar voo devido ao mau tempo.

A grávida foi transportada para o Centro de Saúde, onde o bebé acabou por nascer.

Trata-se do segundo filho desta mulher na casa dos 30 anos residente no Porto Santo.

Ambos deverão ser evacuados para a Madeira ainda hoje.