Madeirense volta a ser bafejado pela sorte, agora com o 1.º prémio do M1lhão

Será seguramente dinheiro bem recebido por quem apostou no supermercado Super São Roque, com o primeiro prémio do M1lhão que, precisamente, atribui 1 milhão de euros ao vencedor da chave JTF 09481, sorteada ontem.

O anúncio foi feito pelo grupo de supermercados regional no Facebook: "E não é que a Chuva de Milionários deu um Milhão no Grupo São Roque? Muitos parabéns ao feliz contemplado que registou a sua aposta na nossa loja!", refere na nota acompanhada por uma sugestiva imagem.

Este prémio surge cerca de duas semanas depois de um apostador madeirense também ter vencido, mas no caso no Totoloto e um valor bem mais chorudo, tudo com uma posta de 1 euro.

Refira-se que o sorteio n.º 047/2024, desta sexta-feira, que acompanha a extracção do Euromilhões, implica que 20% desse montante seja entregue ao Estado, conforme recorda a Jogos Santa Casa. "Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor", lembra sempre.

Apesar desse revês que sempre acompanha os vencedores de prémios de jogos em Portugal, nunca é demais recordar que a receita ilíquida das apostas foi de 2.078.121,90 euros, resultante de 3.918.383 registos e códigos atribuídos no total de 6.927.073. Portanto, a sorte de sair 1 milhão de euros (ou 800 mil), resultou de um código entre quase 7 milhões.