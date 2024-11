Jorge Jesus empata no Qatar na 'Champions' asiática e deixa fugir Al-Ahli

O Al-Hilal, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, empatou hoje face ao Al-Sadd (1-1), no Qatar, perdendo, à quinta jornada, os primeiros pontos na Liga dos Campeões Asiática de futebol e a liderança do Grupo Oeste.

Os atuais campeões da Arábia Saudita, com João Cancelo no 'onze', adiantaram-se no marcador logo aos 10 minutos, com golo do defesa Al Bulayhi, que 'empurrou' a bola para o fundo das redes no seguimento de um pontapé de canto.

A resposta da equipa do Catar surgiu aos 71 minutos, com golo do brasileiro Paulo Otávio, que tinha entrado ao minuto 67.

Os comandados de Jorge Jesus, que vinham de uma derrota no campeonato, perderam, assim, os primeiros pontos na 'Champions' asiática, após quatro vitórias, ficando com os mesmos 13 pontos do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e menos dois em relação ao Al-Ahli, agora líder isolado da Série Oeste, com 15.

O Al-Hilal, que na última temporada 'caiu' nas meias-finais da prova, vai receber na próxima jornada o Al-Gharafa, também do Qatar, que na segunda-feira já foi derrotado na receção ao Al-Nassr (1-3), num jogo em que Ronaldo 'bisou'.