Jorge Silas sucede a Filipe Cândido como treinador da União de Leiria

Jorge Silas vai ser o novo treinador da União de Leiria, que ocupa a 12.ª posição da II Liga de futebol, substituindo no cargo Filipe Cândido, anunciou hoje a SAD leiriense.

O técnico, que começou a época no Marítimo também da II Liga - saiu ao fim da quinta jornada - vai assim regressar a Leiria, à equipa que representou como jogador entre 2001 e 2003 e em 2009-2010.

"Estou muito contente com este regresso a Leiria. Sentia que, mais cedo ou mais tarde, poderia voltar a escrever a minha história neste clube. Na altura foi como jogador, agora como treinador. Como temos cravado no nosso estádio: a história não acaba aqui", afirmou o treinador, citado em comunicado divulgado pela União de Leiria.

O novo treinador, que terá na sua equipa técnica os adjuntos Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves, sucede a Filipe Cândido, cuja saída de Leiria foi oficialmente anunciada na terça-feira.

Filipe Cândido somou a terceira passagem por Leiria, após ter orientado a equipa entre 2018/20 e 2021/22. No final da época passada foi contratado ao Boavista do Rio de Janeiro, do Brasil, para substituir Vasco Botelho da Costa.

Após 11 jogos disputados na II Liga, a União de Leiria está na 12.ª posição, com 12 pontos.

O jogo de estreia de Silas será no sábado, na visita dos leirienses a Guimarães, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vitória, no Estádio D. Afonso Henriques.