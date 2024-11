Ronaldo bisa na vitória do Al Nassr para 'Champions' asiática, Jardim derrotado

O futebolista Cristiano Ronaldo bisou hoje na vitória do Al Nassr diante do Al Gharafa (3-1), de Pedro Martins, enquanto o Al Ain, de Leonardo Jardim, perdeu ante o Al Ahli (2-1), na Liga dos Campeões asiática.

Em Doha, Qatar, a equipa de Pedro Martins aguentou o 'nulo' durante os primeiros 45 minutos, mas, logo após o descanso, Ronaldo apareceu para abrir o marcador do encontro da quinta jornada, aos 46 minutos, com o brasileiro Angelo, servido pelo luso Otávio, a ampliar a vantagem para os sauditas, aos 58.

O capitão da seleção portuguesa viria a fazer o 'gosto ao pé' pela segunda vez, aos 64, e o espanhol Joselu (75) foi o autor do tento de honra da formação do Qatar, que terminou o desafio reduzida a 10 elementos.

Com este desfecho, o Al Nassr subiu, provisoriamente, ao segundo posto, com 13 pontos, contra os 15 do líder Al Ahli, com o Al Hilal, de Jorge Jesus, a fechar o pódio, com 12, mas ainda com um desafio por disputar. Já o Al Gharafa é oitavo, com quatro.

Antes, o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos consentiram uma derrota caseira diante do líder Al Ahli, da Arábia Saudita, que teve o inglês Ivan Toney a resolver o encontro, face aos dois golos apontados, aos 70 e 74 minutos.

O paraguaio Kaku encurtou distâncias para o conjunto de Leonardo Jardim, que é 12.º e último colocado, com apenas um ponto.

A Liga dos Campeões asiática tem um novo formato, com esta fase a ser disputada por dois grupos com 12 equipas cada, o oeste e o este, que disputam um total de oito jogos.

Os oito primeiros de cada grupo apuram-se para os oitavos de final, com o Al Ahli a ser a primeira equipa a consegui-lo, assegurando uma vaga do grupo oeste.