Eduardo Jesus vê prémio de melhor destino como “reconhecimento do trabalho de todo o sector”

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, considera que o prémio de Melhor Destino Insular do Mundo que, desde 2015 e de forma consecutiva até este ano, tem vindo a ser atribuído à Madeira é "o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido por todo o sector no sentido de reforçar o posicionamento internacional da Região como um destino único, para todos, ao longo de todo o ano".

"É uma honra e uma satisfação poder receber este prémio numa gala que teve lugar no Funchal, com a presença de muitos convidados da Região e de entidades e instituições que trabalham durante todo o ano para merecer um reconhecimento como este da World Travel Awards", salientou ainda Eduardo Jesus.