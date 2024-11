Al-Nassr oficializa madeirense 'Jafonso' na equipa de eSports

O madeirense João Afonso Vasconcelos, mais conhecido no mundo dos eSports por 'Jafonso', é a mais recente contratação da divisão de eSports do Al-Nassr.

O jogador português deixou os Luna Galaxy, equipa gerida pelo internacional português Diogo Jota, e foi apresentado, esta tarde, na equipa da Arábia Saudita, numa sessão que contou com a presença de Cristiano Ronaldo.

"As lendas do campo e da arena virtual unem-se para construir um legado imparável", pode ler-se numa das publicações do emblema de Riade.

A new Champion in Riyadh 👀🏆

Introducing the @AlNassrFC Esports Division, powered by @mkersofficial, with the FC24 Esports World Cup Champion @jafonsogv 🚀#AlNassrEsports pic.twitter.com/oAOSox9qrv — AlNassr Esports (@AlnassrEsports) November 24, 2024

Gamer madeirense é campeão mundial de futebol virtual João Afonso Vasconcelos foi o melhor entre 32 no ESports Virtual Cup 2024

Tal como a RTP Arena destaca no seu site, o antigo campeão nacional 1×1 da Federação Portuguesa de Futebol na última temporada conquistou a eMLS, FPF Masters, EWC e alcançou um Top 4 no FC Pro World Championship, resultados que o deixaram no primeiro lugar do ranking mundial do FC Pro do EA Sports FC 24.

Legends of the pitch and the virtual arena unite to build an unstoppable legacy ⚽🎮



This is @AlNassrFC Esports Division powered by @mkersofficial !#AlNassrEsports pic.twitter.com/clQH5KejDP — AlNassr Esports (@AlnassrEsports) November 24, 2024

Em Março deste ano, João Afonso Vasconcelos tinha sido destaque nas páginas do DIÁRIO, na rubrica 'Geração do Futuro'. A fazer o 2.º ano de licenciatura em Economia, no ISCTE, em Lisboa, dizíamos que "mesmo que não seja fácil 'conciliar tudo' a verdade é que o jovem alimenta o sonho de seguir para o mestrado e 'talvez trabalhar na própria gestão dos eSports", ambicionava.