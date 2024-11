Empate de Portugal com a Croácia entre as notícias em destaque na imprensa nacional

Público:

- "Licenciados em Informática, Saúde e Matemática têm prémio salarial maior"

- "Mil dias de guerra. A vida dos ucranianos nunca mais será a mesma. Mísseis ATACMS: decisão não altera guerra, mas fortalece Kiev"

- "Lei por avaliar há anos. Propostas para alargar paridade incluem quotas em mais áreas"

- "Saúde mental. Pandemia teve impacto desproporcional nos migrantes"

- "Liga das Nações. Segunda linha da seleção não chegou para vencer a Croácia"

- "Entrevista. Elvira Fortunato e os cortes na FCT: 'Fico triste. É um retrocesso"'

Correio da Manhã:

- "Croácia-Portugal (1-1). João Félix brilha em serviços mínimos"

- "Decisão de tribunal. Cristina Ferreira com bens e contas penhorados"

- "Para garantir que empresa de apresentadora tem dinheiro para pagar indemnização à SIC"

- "'Macaco' e Sandra. Cabecilhas da claque expulsos do FC Porto"

- "Cadastrado condenado a aulas de ioga"

- "Crédito. Juros da casa baixam há nove meses seguidos"

- "Paulo Alexandre. Morreu cantor que eternizou 'Verde Vinho'"

- "DCIAP. Novo diretor promete 'aplicar a lei a todos'"

- "Professor investigado por assédio a alunas"

- "Sporting. Gonçalo Inácio na mira do Real"

- "Benfica. Lage alerta no regresso à competição"

- "Ciclismo. Dono da W52 acusado de pagar doping"

Jornal de Notícias:

- "Famílias ficam sem casas de renda acessível por causa de erro informático"

- "Liga das Nações. Croácia 1-1 Portugal. No poupar é que está o empate"

- "Ucrânia. À espera dos mísseis, a guerra é de palavras"

- "FC Porto expulsa Fernando e Sandra. Casal Madureira deixa de ser sócio dos dragões, mas pode recorrer"

- "Lisboa. Supremo anula condenação de mulher que deixou homem no telhado"

- "Porto. Investimento de milhões para dar nova vida a antigo shopping"

- "Coimbra. Autarquia vai alargar sistema de videovigilância na Baixa"

- "Paredes. Bando juvenil roubava alunos nas estações de comboio"

- "José Mário Branco. Petição pede que a obra seja de interesse nacional"

Diário de Notícias:

- "Carris Metropolitana quer acabar com atrasos nos autocarros e viagens sem bilhete pago"

- "Rússia na mira de novos mísseis. Deitar achas para a fogueira ou parar as flechas e atingir os arqueiros?"

- "G20 do Rio lança aliança contra fome com adesão de 82 países"

- "Autárquicas. Sintra começa a definir o pós-Basílio com indícios de viragem à direita"

- "Ambiente. Grande Porto vai ter unidade-piloto de triagem de têxteis usados"

- "TAP. Manutenção é galinha dos ovos de ouro com aeroporto congestionado e frota limitada"

- "Espanha. Feijóo mantém ataques a Sánchez, mas pede a Mazón para 'reconhecer erros'"

- "Croácia 1 - Portugal 1. Jogo de perigosas experiências salvo por um momento de dupla magia"

- "Série 'Families like ours'. 'Dizer adeus tornou-se parte da minha própria vida'. Entrevista a Thomas Vinterberg. A notável debutante Amaryllis August"

Jornal i:

- "iminente"

- "Viragem à direita. Na Europa, a direita conservadora, ou extrema-direita, está no Governo em Itália, na Hungria, na Croácia, na Eslováquia, na República Checa e na Finlândia"

- "Procurador-geral da República exige 'melhores resultados' ao DCIAP"

- "Guerra na Ucrânia. Suécia, Noruega e Finlândia preparam-se para a III Guerra Mundial"

Negócios:

- "Governo quer maior 'gestão' das férias na Função Pública"

- "Dinheiro público amarra Musk a lei dos conflitos"

- "Com nota positiva, OE falha ainda no rigor e transparência"

- "Verão coloca TAP na rota dos lucros com venda à porta"

- "Obrigações. Pequim aponta baterias à dívida 'oculta' que fez crescer a China"

- "Moçambique oscila entre a Venezuela e o Malawi"

Jornal Económico:

- "Casas para arrendar aumentaram 61% no verão"

- "Com regresso de Trump, Allianz alerta que a economia cresce menos com populistas"

- "G20 abre com Aliança Contra a Fome, mas de olhos postos no apoio de Biden à Ucrânia"

- "Governo troca presidente do IGCP. Pedro Cabeços é quem se segue na gestão da dívida"

- "Filipa Queiroz Pereira [administradora do hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa] está no pódio das mais poderosas da Forbes Portugal"

- "'Sem um ambiente regulatório adequado não iremos longe na economia azul'. Manuel Gil Antunes, CEO da Hy Chem"

- "Garantia pública para ajudar jovens a comprar casa será de 1.200 milhões"

- "Bhout procura 20 milhões para levar saco de boxe inteligente para os EUA"

Record:

- "Sporting. Castigo revolta leão. Pena de 8 jogos a Nuno Santos é das mais pesadas da época"

- "Croácia-Portugal (1-1). Quente e frio. 45 minutos de qualidade, quebra após o intervalo"

- "Benfica. Dí María: 'Já tinha imaginado a jogada'. Extremo recorda golaço ao FC Porto"

- "FC Porto. Macacos nas mãos dos sócios. AG para ratificar expulsão"

O Jogo:

- "Croácia 1-1 Portugal. Duas caras. Arranque forte da Seleção não chegou para consolidar um plano B desenhado com juventude"

- "Roberto Martínez. 'Próxima lista vai ser muito difícil'"

- "Itália, Países Baixos e Dinamarca possíveis adversários nos 'quartos'"

- "FC Porto. Madureira expulso de sócio. Conselho Fiscal e Disciplinar afasta também Sandra Madureira, Vítor Catão e Vítor Aleixo"

- "Samu estreia-se por Espanha com vitória mas sem golo"

- "Ciclismo. 'Quintanilha gastava milhares em doping'. Empresário nega graves acusações de Nuno Ribeiro, ex-diretor desportivo da W52-FC Porto"

- "Sporting. Nuno Santos suspenso oito jogos. Castigado pelo vidro partido no camarote da Supertaça, em Aveiro. Leões recorrem para o TAD"

- "Benfica. 'Comigo é sempre a 100%'. Di María garante que não abranda"

- "Preço de Kokçu fixado em 80 MEuro"

- "Braga. Helguera acelera integração. Médio ganha minutos nas equipas inferiores"

A Bola:

- "Di María entusiasmado. 'No Benfica é sempre a 100!'. Em entrevista a canal argentino do YouTube, 'El Fideo' explica como vive o pós-seleção. 'Não tenho data para deixar o futebol'"

- "Croácia 1-1 Portugal. Sá e os postes salvaram Portugal"

- "'Jogo não permitiu a estreia de Quenda'. Roberto Martínez"

- "Sporting. Leões recorrem do castigo de oito jogos a Nuno Santos. Incidente com vidro do camarote na Supertaça valeu pena pesada. Lesão do jogador faz com que a punição não tenha efeitos práticos, mas a decisão do CD da FPF não foi bem acolhida"

- "Debast pronto para o Arsenal"

- "FC Porto. Casal Madureira e outros Super Dragões expulsos de sócios"

- "Samu estreou-se na seleção espanhola"

- "Brasil. 'Abel é o melhor treinador da história do Palmeiras'. Leila Pereira, presidente"

- "Ciclismo. Nuno Ribeiro assume 'doping' na W52-FC Porto e acusa ex-patrão"