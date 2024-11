Manchester United não vai além do empate na estreia de Ruben Amorim

O português Ruben Amorim estreou-se hoje no comando técnico do Manchester United com um empate a um golo na visita ao Ipswich, em jogo da 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular, o Manchester United inaugurou o marcador logo aos dois minutos, com um golo de Marcus Rashford mas, ainda antes do intervalo, a equipa da casa empatou por intermédio de Hutchinson (43).

O Manchester United, que na quinta-feira joga com o Bodo/Glimt para a Liga Europa, competição na qual é adversário do FC Porto, segue na 12.ª posição da Liga inglesa, com 16 pontos

Ruben Amorim, de 39 anos, trocou o Sporting pelo Manchester United no início de novembro, substituindo no cargo o neerlandês Ruud van Nistelrooy, que orientou a equipa interinamente desde a saída de Erik ten Hag.

O antigo médio chegou ao mais importante campeonato do mundo após apenas sete temporadas como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos 'leões', onde conquistou dois títulos de campeão nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça.