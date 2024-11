Nacional vence Marítimo B e empata com Camacha em jogos particulares

O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje o Marítimo B (3-2) e empatou com a AD Camacha (1-1), em dois jogos particulares frente a equipas que militam no Campeonato de Portugal, disputados no Funchal.

No primeiro embate do dia, frente aos jovens 'verde rubros', no Estádio da Madeira, o conjunto às ordens de Tiago Margarido venceu por 3-2, com Jota, Arvin Appiah e Bruno Costa a apontar os golos dos 'alvinegros'

Frente à AD Camacha, a equipa nacionalista não foi além de um empate (1-1), tendo Dudu apontado o tento da formação primodivisionária, em partida disputada no reduto da equipa do quarto escalão.

O plantel dos madeirenses volta ao trabalho na segunda-feira, às 10:30, com uma sessão de treino agendada para o Estádio da Madeira.

Já afastado da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o próximo compromisso oficial do Nacional está marcado para 30 de novembro, frente ao Boavista, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início às 18:00, no Estádio da Madeira.

A formação insular ocupa o 17.º e penúltimo lugar da classificação, com os mesmos oito pontos do Arouca (16.º) e mais três do que o Farense (18.º), que é último.