Portugal empata na Croácia

Portugal empatou (1-1) na noite desta segunda-feira na visita à Croácia, no jogo que fechou a fase de grupos da Liga das Nações de futebol. Já com o 1.º lugar e o apuramento para os quartos-de-final da competição garantidos, o seleccionador Roberto Martínez fez várias alterações, deixando os habituais titulares de fora, como foi o caso do madeirense Cristiano Ronaldo.

Em Split, a selecção portuguesa adiantou-se no marcador aos 33 minutos num golo de João Félix. A Croácia empatou na segunda parte, aos 66, por Joško Gvardiol. Com este empate, também a selecção croata, 2.ª classificada do grupo 1, está apurada para os quartos-de-final da Liga das Nações.