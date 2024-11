5.ª Edição do Digital Health Summit arranca hoje no Funchal

A Madeira acolhe, entre hoje e amanhã (dias 26 e 27 de Novembro), o ‘Digital Health Summit 2024’.

Este é um encontro que visa potenciar a inovação em saúde, preconizando a melhoria da qualidade de vida dos utentes, das condições de trabalho dos profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, aumentar a eficácia e a eficiência dos hospitais e de outros prestadores de cuidados de saúde.

O evento internacional, que decorre pela quinta vez na Região, irá contar com diversas palestras, mesas redondas e comunicações científicas alusivas ao presente e ao futuro da saúde.

O ‘Digital Health Summit 2024’ é uma iniciativa da PremiValor Consulting e conta com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, estará presente na cerimónia de abertura, que terá lugar no auditório do Museu da Eletricidade da Madeira, no Funchal, pelas 9 horas.

Numa outra nota, para o presidente do Governo Regional hoje é dia de visitas. Miguel Albuquerque vai deslocar-se a quatro empresas criadas no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), financiado pelo Fundo Social Europeu e gerido na Região pelo Instituto de Emprego da Madeira.

As quatro empresas a visitar, correspondem a um apoio global de 107 822 euros, resultando na criação de 10 postos de trabalho.

A primeira empresa a visitar, pelas 10h30, será a Taberna do Rodolfo, um restaurante criado em 2023 por Letícia Sofia Paixão de Nóbrega e Rodolfo dos Santos Alves. Fica localizado à Estrada da Boa Nova, n.º 183A, no Funchal.

Pelas 11 horas, Miguel Albuquerque visitará o estabelecimento de Ilda Maria Berenguer Freitas André, na Estrada da Boa Nova nº 197 A, no Funchal. Criado em 2022 dedica-se a outras atividades especializadas construção.

Pelas 11h30 horas, o líder madeirense visita uma empresa criada em 2017 por António Gil Nóbrega Rodrigues, que fica no Caminho de São Martinho nº 17C. Trata-se da escola de condução 'Alternativa Loja do Condutor', que veio criar quatro postos de trabalho e recebeu apoio público de 43 395,96 euros.

Finalmente, às 12 horas, estará no Caminho do Amparo, nº 138 (Edifício Várzea Park BL 4 - Norte Loja GK – Funchal), onde visitará um empreendimento criado em 2023 por Marco André de Jesus Gomes. É a Barbearia do Barbas, que teve um apoio público de 13 240,76 euros e proporcionou um posto de trabalho.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, com seguinte ordem de trabalhos:

10h00 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito a alunos da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, que terá lugar no pavilhão gimnodesportivo deste estabelecimento de ensino.

11h00 Reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, na Câmara Municipal do Porto Moniz (Praça do Lyra).

14h00 Início da formação em ‘Primeiros Socorros Psicológicos’ para os técnicos da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), na Cruz Vermelha Portuguesa (Funchal). A iniciativa insere-se no âmbito do projeto EU4HEALTH, financiado pela União Europeia e gerido pela Federação Internacional da Cruz Vermelha.

Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa arranca com Formação em 'Primeiros Socorros Psicológicos'

14h00 Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre "Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto".

14h30 Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

15h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à conferência/debate ‘À Conversa Com…’, uma iniciativa da Associação Presença Feminina em parceira com a Assembleia Legislativa da Madeira inserida num conjunto de eventos que pretendem assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres (comemorado a 25 de Novembro). Os palestrantes são António Barroso Cruz, autor do livro ‘Estórias a nu e cru’, Teresa Maria Faria, autora do livro ‘Amar e outros verbos’, e Silvana Freitas, psicóloga e técnica de apoio à vítima na Associação Presença Feminina.

17h00/18h30 Inauguração das nova sede do Núcleo da Madeira da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, localizada na Rua do Bom Jesus n.º 9, 3.º andar, A3, Funchal.

Núcleo da Madeira da ACAPO tem novas instalações

CULTURA E ENTRETENIMENTO

14h30 Apresentação da obra 'D’Leiname: Livro de Repertório para Ensemble de Cordofones Madeirenses’, no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

'D'Leiname: Livro de Repertório para Ensemble de Cordofones Madeirenses' lançado na terça-feira

19h00 Abertura da I Edição do Festival Raízes Madeirenses, no Colégio dos Jesuítas.

21h00 A Orquestra Clássica da Madeira vai oferecer um concerto de entrada gratuita, no âmbito dos eventos comemorativos do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O espectáculo terá lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na parceria entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira. O concerto será realizado pela Orquestra de Cordas 'Ensemble XXI', sob a direcção musical de Yuriy Kyrychenko.

Orquestra oferece concerto para assinalar Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

DESPORTO

Hoje é dia de ‘Champions’. O Sporting recebe o Arsenal, no primeiro teste 'a sério' de João Pereira. Os ‘leões’, que ocupam o segundo lugar com 10 pontos (menos dois do que o líder Liverpool), vão tentar manter-se em lugar de apuramento directo para os oitavos de final, na quinta ronda da Liga dos Campeões de futebol.

O incrível 4-1 imposto por Amorim ao Manchester City, na jornada anterior da 'Champions', eleva ainda mais a responsabilidade de João Pereira junto dos adeptos, perante um emblema que regressou nos últimos tempos à luta pelo título na Premier League.

O Arsenal é 12.º, com sete pontos, em zona de play-off de acesso à próxima fase.

A partida será apitada pelo árbitro polaco Szymon Marciniak, que arbitrou a última final da 'Champions', entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e do Mundial2022, no Qatar.

No duelo entre lisboetas e londrinos, o árbitro, de 43 anos, terá como auxiliares Adam Kupsik e Radoslaw Siejka, enquanto Pawel Raczkowski será o quarto árbitro e Tomasz Kwiatkowski estará encarregue do videoárbitro (VAR).

O jogo está marcado para as 20 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Este é o primeiro teste 'a sério' de João Pereira, sucessor de Amorim, Foto EPA

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Novembro. Dia Mundial Sem Compras, Dia da Anemia e Dia Mundial da Oliveira:

1095 - O Papa Urbano II lança o apelo à Cruzada.

1764 - A ordem dos Jesuítas é suprimida em França.

1779 - Extinção do Tribunal da Inquisição de Goa, determinada pela carta régia de 15 de janeiro de 1774.

1839 - Queda do Governo português de Barão de Sabrosa, por não assumir os compromissos de abolição da escravatura. Sucede-lhe o gabinete do Conde de Bonfim.

1845 - É publicado o decreto de reorganização da saúde pública, que proíbe o enterro nas igrejas e o impõe nos cemitérios.

1853 - A Coroa portuguesa nomeia a comissão de Morais Soares para redigir o Código Florestal.

1899 - Eleições para as Cortes Portuguesas. No Porto, vencem os republicanos, que elegem os deputados Afonso Costa, Paulo Falcão e Xavier Esteves. Os resultados, no entanto, foram anulados a 05 de janeiro de 1900.

1909 - Nasce o escritor e dramaturgo francês de origem romena Eugène Ionesco, autor de "A Cantora Careca", "O Retrato do Coronel" e "O Solitário".

1922 - É aberto o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon.

1940 - II Guerra Mundial. As forças nazis ordenam a construção do muro em redor do Gueto de Varsóvia, deixando os 400 mil habitantes judeus sem acesso bens essenciais.

1942 - Estreia do filme Casablanca, no Hollywood Theatre, em Nova Iorque.

1949 - Sai o primeiro número do trissemanário desportivo Record.

1967 - Grandes cheias da região de Lisboa. As inundações, associadas às precárias condições de habitação e à falta de ordenamento causam cerca de 500 mortos e deixam milhares de pessoas sem abrigo.

1970 - Tentativa de assassínio do Papa Paulo VI, na visita a Manila, Filipinas.

1974 - Portugal e São Tomé e Príncipe assinam o acordo de Argel, para a independência do país.

1975 - O Regimento de Comandos da Amadora ataca o Regimento da Polícia Militar.

1983 - Sai o primeiro número do jornal Semanário, sob a direção de Vítor Cunha Rego.

1985 - O Governo português baixa as taxas de juro e interrompe a desvalorização deslizante do Escudo.

1986 - Inicia-se, em Bangui, o julgamento do antigo imperador da República Centro-Africana, Jean-Bedel Bokassa.

1988 - Inauguração oficial do Hospital da Prelada, no Porto.

1990 - O Prémio Femina é atribuído ao romance "Manhã Submersa", do escritor português Vergílio Ferreira.

1991 - O comité de ministros do Conselho da Europa aprova, em Estrasburgo, França, uma declaração em que condena veemente o massacre que as forcas da indonésia perpetraram recentemente em Timor-Leste.

1996 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, encontra-se, em Paris, com o Presidente Francês, Jacques Chirac, a quem solicita o apoio da França à causa de Timor-Leste.

2002 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta a prisão preventiva do ex-funcionário da Casa Pia Carlos Silvino ("Bibi"), acusado de abuso sexual de menores.

- D. Ximenes Belo, administrador apostólico de Díli, Timor-Leste, desde 1983, anuncia a sua resignação ao cargo.

2003 - o Prémio Fundação Mário Soares é entregue a Alice Samara pela obra "Verdes e Vermelhos, Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Paes".

2004 - Na Ucrânia, a população bloqueia a entrada na sede do Governo, em Kiev, reivindicando a realização de novas eleições presidenciais.

- Morre, com 104 anos, Fernando Valle, médico, fundador e presidente honorário do PS, antigo Governador Civil de Coimbra, opositor à ditadura do Estado Novo.

2006 - Entra em vigor o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, acordado pelo Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, com os líderes das diversas fações palestinianas, e aceite pelo governo israelita.

- Morre, aos 83 anos, Mário Cesariny de Vasconcelos, poeta e pintor, expoente máximo do surrealismo português, Grande Prémio Vida Literária APE/CGD, galardoado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

- Morre, com 63 anos, Dave Cockrum, desenhador norte-americano, criador de figuras como Colossos, Noturno, Tempestade, Fénix e Mística.

2007 - Oito pessoas morrem quando uma secção de bancadas do estádio Fonte Nova, em São Salvador da Bahia, classificado como um dos piores estádios do Brasil, cede no final de um jogo de futebol.

- Fica concluído o processo de transferência da Hidroelétrica de Cahora Bassa de Portugal para Moçambique. A Hidroelétrica de Cahora Bassa fornece energia elétrica à África do Sul e Zimbabué. Portugal receberá 700 milhões de dólares (471 milhões de euros) e passará a deter apenas 15% por cento.

2008 - Uma série de ataques terroristas coordenados no Sul de Bombaim, capital financeira da Índia, em locais frequentados por ocidentais, designadamente dois hotéis, causam pelo menos 78 mortos e 200 feridos. A polícia indiana revela que homens armados fizeram um número indeterminado de reféns depois de abrirem fogo numa estação ferroviária apinhada de pessoas. Um grupo pouco conhecido, Deccan Mujahideen, reivindica a autoria da série de ataques terroristas em Bombaim.

- O Sporting sofre a maior derrota caseira nas competições europeias, ao ser batido por 5-2 pelo FC Barcelona, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

2010 - É aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, veta, de seguida, a lei que será de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva irá ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.

2011 - Morre, com 78 anos, o nigeriano Emeka Odumegwu-Ojukwu, líder militar e político da guerra de secessão do Biafra, no fim dos anos 1960.

2012 - Morre, aos 74 anos, Juan Carlos Calderón, compositor, produtor e intérprete espanhol.

- Morre, aos 93 anos, Joseph E Murray, médico-cirurgião norte-americano, conhecido por ter encetado com êxito o primeiro transplante de rim. Prémio Nobel da Medicina em 1990.

2013 - O Orçamento do Estado 2014 é aprovado em votação final global pela maioria PSD/CDS-PP, com os votos contra de todas as bancadas da oposição e do deputado democrata-cristão eleito pela Madeira Rui Barreto.

- Algumas dezenas de manifestantes interrompem o discurso da ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, no parlamento na intervenção de encerramento antes da votação final global do OE/2014. À porta da Assembleia da República concentram-se milhares de pessoas, num protesto organizado pela CGTP.

- Sindicalistas da CGTP ocupam os ministérios da Economia, da Saúde, do Ambiente e das Finanças, em Lisboa.

2014 - O antigo Presidente da República, Mário Soares, é o primeiro político a visitar José Sócrates em prisão preventiva no presídio em Évora e considera que o ex-primeiro-ministro está a ser vítima de "um caso político" e de "uma campanha que é uma infâmia".

- A escritora Lídia Jorge é distinguida, por unanimidade, com o Prémio Luso-Espanhol de Arte Cultura 2014, atribuído pelo Ministério da Cultura de Espanha e pela Secretaria de Estado da Cultura de Portugal.

- A maioria parlamentar PSD/CDS-PP aprova na generalidade os diplomas do Governo sobre o IRS e a Fiscalidade Verde. PS abstém-se e Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes votam contra.

- Morre, com 100 anos, Nella Maissa, pianista de origem italiana.

2015 - O secretário-geral do PS, António Costa, é empossado no cargo de primeiro-ministro pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

- O sucateiro Manuel Godinho é condenado, no Tribunal de Aveiro, a mais dois anos e meio de prisão efetiva, por subornar um ex-funcionário da antiga Rede Ferroviária Nacional (Refer), também condenado no mesmo processo.

- Morre, com 76 anos, Beatriz da Conceição, fadista criadora de êxitos como "Ovelha negra", que recebeu em 2008 o Prémio Amália Rodrigues de Carreira.

2016 - Morre, aos 86 anos, Arlindo de Carvalho, compositor e maestro, autor de êxitos como "Chapéu Preto" e "Fadinho Serrano".

2017 - O filme "Farpões Baldios", de Marta Mateus, conquista o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, no Japão.

2018 - O parlamento aprova o aumento extraordinário para pensionistas que recebam até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais, que será pago em janeiro de 2019.

- O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assina um decreto em que declara o estado de exceção em todo o país, na sequência do apresamento pela Rússia de três navios da Armada da Ucrânia no mar Negro.

- Morre, aos 71 anos, Carlos Garrancho, ex-hoquista que venceu vários títulos internacionais pela seleção portuguesa na década de 1970.

- Morre, aos 78 anos, Bernardo Bertolucci, realizador italiano responsável por filmes como "O Último Tango em Paris" e o "Último Imperador".

2019 - Fernando Santos é eleito como melhor selecionador do mundo de 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol, repetindo o feito de 2016.

- Morre, aos 76 anos, Köbi Kuhn, antigo treinador de futebol suíço, dirigiu a seleção helvética nos Europeus de 2004 e 2008 e no Mundial de 2006.

2020 - O plenário do parlamento aprova a proposta do BE que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

2021 - A Organização Mundial de Saúde classifica como "de preocupação" a nova variante B.1.1.529 do coronavírus que causa a covid-19, detetada pela primeira vez na África do Sul, e designou-a pelo nome Ómicron.

- A judoca Telma Monteiro conquista a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final de -57 kg a francesa Priscila Gneto, por 'waza-ari', a 55 segundos do final do combate.

- O projeto-lei que revoga o Cartão do Adepto (documento, que tem custo de 20 euros e validade de três anos, visa identificar os adeptos que pretendam ocupar as zonas dos estádios habitualmente ocupadas pelas claques dos clubes) é aprovado por unanimidade em votação final na Assembleia da República para entrar em vigor em 01 de janeiro de 2022.

- Morre, com 91 anos, Stephen Sondheim, compositor e letrista norte-americano, que escreveu o musical West Side Story e somou dezenas de prémios, entre os quais um Óscar, oito Grammy e um Pulitzer.

2022 - O Presidente da República da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, vence as eleições presidenciais, com 405.910 dos 411.081 votos, ou seja, 94,9%.

- Morre, aos 66 anos, Fernando Gomes, 'bibota' como era conhecido, antigo futebolista, venceu duas Botas de Ouro e foi o melhor marcador da história do FC Porto. Com a camisola azul conquistou cinco campeonatos, três Taças de Portugal e outras tantas Supertaças Cândido de Oliveira.

- Morre, com 63 anos, Irene Cara, cantora, compositora e atriz norte-americana. Deu voz à música "What a Feeling", vencedora de um Óscar pela Melhor Canção Original e dois prémios Grammy de Melhor Álbum de Banda Sonora Original para Filme, do filme 'Flashdance'. Com o desempenho de Coco Hernández, no filme "Fame", obteve o prémio de Melhor Atriz nos Globos de Ouro.

2023 - Morre, aos 89 anos, João Meneres, engenheiro, fotógrafo, conhecido por fotografar "por necessidade e paixão" a "rural urbana, fabril e febril" cidade do Porto. Agraciado com a Medalha Grau Ouro da Câmara do Porto em 2005.

Morre, aos 92 anos, Alberto da Costa e Silva, historiador, poeta e diplomata, Prémio Camões 2014 e considerado o maior especialista brasileiro em História de África. Embaixador do Brasil em Lisboa de 1989 a 1992. Agraciado por Portugal, com as grã-cruzes das Ordens do Infante, Militar de Sant'Iago da Espada e Militar de Cristo.

PENSAMENTO DO DIA

Existe a tentação de classificar as pessoas pela profissão, como nas sociedades totalitárias. Mas perturbador e desumano, é o oficial que dorme com o uniforme vestido Eugène Ionesco (1909-94), escritor francês de origem romena

Este é o tricentésimo trigésimo primeiro dia do ano. Faltam 35 dias para o termo de 2024.