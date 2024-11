'D’Leiname: Livro de Repertório para Ensemble de Cordofones Madeirenses' lançado na terça-feira

O Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira acolhe, na próxima terça-feira, dia 26 de Novembro, o lançamento da obra 'D’Leiname: Livro de Repertório para Ensemble de Cordofones Madeirenses', que reúne 15 peças originais de compositores dedicados aos cordofones madeirenses.

Guilherme Órfão, João Caldeira, Lara Nunes, Paulo Esteireiro, Pedro Gonçalves, Roberto Moniz, Roberto Moritz, Vítor Filipe e Vítor Sardinha deram os seus contributos para o livro, que será apresentado por Paulo Esteireiro, um dos autores deste projecto.

"O lançamento do livro reflete a necessidade de preservar e promover a rica herança cultural da Madeira, destacando a braguinha, o rajão e a viola de arame. Através da compilação e da adaptação de obras de compositores vivos da região, a publicação vem suprir uma lacuna, proporcionando um material prático e actual", explica em nota à imprensa.

As partituras foram transcritas e orquestradas para um quarteto de cordofones composto por braguinha, rajão, viola de arame e ukulele-baixo. As adaptações foram realizadas por Pedro Gonçalves, professor do Conservatório da Madeira; Lara Nunes, instrumentista profissional formada na mesma instituição; e Victor Teixeira, formando do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório.