Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa arranca com Formação em 'Primeiros Socorros Psicológicos'

Os técnicos da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) vão ter formação em “Primeiros Socorros Psicológicos”, nos próximos dias 26 e 27 de novembro, na Cruz Vermelha Portuguesa (Funchal), com vista a proteger a saúde mental e a promover a dignidade dos migrantes. Uma iniciativa inserida no âmbito do projeto EU4HEALTH, financiado pela União Europeia e gerido pela Federação Internacional da Cruz Vermelha.

Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa falou acerca da importância desta formação e da necessidade de dotar os técnicos da DRCCE com ferramentas adequadas, por forma a lidarem de forma mais eficaz com os migrantes que chegam àquele serviço.

Os processos migratórios estão sempre associados a grandes mudanças. Os migrantes chegam a um novo país, onde a legislação, a língua e os costumes são diferentes. Têm de se adaptar a essa nova realidade, têm de se integrar numa nova sociedade, por vezes muito diferente da do país de origem, têm de aprender a língua e perceber quais os costumes e os valores dos residentes.

Sancho Gomes explicou que, por vezes, os técnicos lidam com situações mais complexas, em que as pessoas chegam fragilizadas, daí ser necessário os colaboradores terem este tipo de formação, por forma a darem uma resposta mais eficiente aos migrantes que procuram a Direção Regional.

“Quem trabalha na primeira linha, como os técnicos da DRCCE, que estão no terreno diariamente a lidar com a vulnerabilidade humana, e dedicados à integração de população em circunstâncias particulares, ter conhecimentos desta natureza, são recursos fundamentais não só para se protegerem, mas também para apoiarem o outro”, concluiu o responsável pela pasta das Comunidades