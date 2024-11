Porto do Funchal recebe 5 navios de cruzeiro e movimenta mais de 14 mil pessoas neste fim-de-semana

O Porto do Funchal será palco de grande movimentação marítima neste fim-de-semana, com a chegada de cinco navios de cruzeiro que, juntos, trazem mais de 14.517 pessoas, incluindo 10.051 passageiros. Um dos destaques é o transatlântico 'Celebrity Equinox', que realiza uma viagem transatlântica.

Hoje há movimentação intensa

Conforme explica a APRAM, neste sábado, os navios 'Mein Schiff 5', 'Celebrity Equinox' e 'Amera' marcam presença no porto. O 'Celebrity Equinox', que chegou de Lisboa, trouxe 2.693 passageiros e 1.189 tripulantes. A embarcação permanece na Madeira por 10 horas antes de partir às 17 horas rumo a Tenerife, para depois seguir diretamente às Bermudas e finalizar sua viagem de 12 noites na Flórida, no dia 3 de Dezembro.

O 'Mein Schiff 5' realiza uma escala de 16 horas na Madeira, parte de um cruzeiro de sete noites iniciado em Tenerife no dia 21 de Novembro. Com 2.504 passageiros e 920 tripulantes, o navio segue depois para La Gomera, Fuerteventura, Grã-Canária e retorna a Tenerife, seu destino final.

Já o 'Amera', proveniente de La Palma, permanece no Funchal por 31 horas, com 676 passageiros e 402 tripulantes a bordo. O navio segue viagem no domingo, às 18 horas, rumo a Lisboa, Porto, Le Havre e Bremerhaven, concluindo um cruzeiro de 20 noites que começou em Savona, na Itália.

Domingo com três navios no porto

No domingo, além do 'Amera', o porto do Funchal recebe o 'Norwegian Star' e o 'Queen Victoria'. O 'Norwegian Star', que chega de madrugada, transporta 2.250 passageiros e 1.000 tripulantes. Este cruzeiro de 13 noites teve início em Lisboa no dia 22 de Novembro, passando por Espanha, Marrocos, Portugal e Gibraltar, com paradas em quatro ilhas das Canárias e um retorno previsto a Lisboa no dia 5 de Dezembro.

Por sua vez, o 'Queen Victoria', que atraca na manhã de domingo, traz 1.907 passageiros e 967 tripulantes. O navio realiza uma escala de 11 horas na Madeira como parte de um cruzeiro iniciado em Southampton no dia 19 de Novembro. Após a escala no Funchal, segue para a Grã-Canária, Tenerife e Lanzarote, retornando ao porto de origem a 1 de Dezembro.