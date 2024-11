Hoje, depois de 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, a Madeira poderá ser galardoada pela 10.ª vez consecutiva como o Melhor Destino Insular do Mundo pela World Travel Awards (WTA), cuja gala anual se realiza no Funchal, mais precisamente no Savoy Palace, e para onde convergem muitos dos vencedores dos prémios que serão atribuídos no evento.

"A Madeira está a fazer os preparativos finais enquanto se prepara para sediar a Cerimônia de Gala da Grande Final do World Travel Awards 2024 a 24 de Novembro", anunciava o portal dos WTA. "Os líderes da indústria global de viagens e turismo estão a reunir-se na capital Funchal para descobrir quem entre eles foi eleito o melhor dos melhores da indústria".

E acrescenta: "A noite de gala marca o clímax do Grand Tour 2024 da WTA, uma busca global pelas melhores organizações de viagens e turismo, com cerimónias regionais realizadas em Berlim, Dubai, São Vicente e Granadinas, Manila e Diani Beach, Quênia. A Grande Final apresenta os vencedores regionais da WTA competindo frente a frente nas prestigiosas categorias do Mundo, os maiores prémios do programa da WTA. As categorias abrangem todo o espectro da indústria, desde hotéis e resorts até companhias aéreas e operadoras de turismo."

E ainda aproveita para apresentar a Madeira. "Na mesma latitude do Marrocos, a Madeira tem um clima subtropical e um ecossistema único, o que a torna o destino perfeito para o ano todo. O arquipélago do Atlântico também fica a apenas um curto voo da maioria das cidades europeias", resume o potencial turístico em duas frases.

Graham Cooke, fundador do World Travel Awards, é citado ao afirmar que "a excitação está a aumentar para a nossa Grande Cerimónia de Gala Final de 2024 na Madeira, e estou ansioso para me juntar às figuras importantes da indústria de viagens do mundo todo para o que promete ser um evento fabuloso que ficará na memória de todos por muito tempo", acredita

E acrescenta: "A Madeira é um destino abençoado com paisagens incríveis, uma cultura fascinante e uma culinária deliciosa. Esta jóia do Atlântico também é um exemplo de classe mundial de turismo sensato: um sector que é o motor da economia, mas bem equilibrado e gerido de forma sustentável."

Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, também é citado na antevisão: "É uma grande honra para a Madeira acolher esta importante cerimónia. A realização deste evento apresenta-se como uma oportunidade única na vida para mostrar ao mundo como a Madeira é um destino único e especial."

A WTA "foi criada em 1993 para reconhecer, recompensar e celebrar a excelência em todos os sectores da indústria do turismo", sendo hoje uma marca que "é reconhecida mundialmente como o melhor selo de qualidade, com os vencedores a definirem o padrão ao qual todos os outros aspiram".

A gala anual dos WTA começa a partir das 19h00 com um "welcome networking cocktail reception", a realizar no Grand Ballroom Foyer do Savoy Palace, seguindo-se pelas 20h00 o jantar de gala e a cerimónia de anúncio de vencedores, encerrando em festa pelas 23 horas.

Outros assuntos em agenda

8h45-12h40 - Decorre a 5.ª edição da prova de orientação 'Funchal City Race', com a abertura do Secretariado no local da prova, no Jardim de Santa Luzia, as partidas começam pelas 10h00, terminando pelas 11h40. A entrega de prémios encerra o evento.

10h00 - Realiza-se uma manifestação pacífica em defesa do acesso público e seguro à praia da Canavieira, através da Vereda da Praia da Canavieira, com concentração na área central da Promenade dos Reis Magos.

13h00 - A CDU realiza um almoço-comício sob o lema "Pela Luta é que lá Vamos!", onde estão previstas intervenções políticas pelas 13h00, por parte de Tobias Freire e Edgar Silva, na qual serão abordados aspectos que se relacionam com o actual quadro político regional e as vertentes da valorização das lutas e dos movimentos sociais na Região Autónoma da Madeira. A decorrer na Travessa do Rego, no espaço de estacionamentos à frente do Hotel do Carmo.

15h00 - Dá-se a abertura oficial da XXX Semana Cultural da Ilha, que decorre de hoje, 24 de Novembro, a 1 de Dezembro, naquela freguesia do Concelho de Santana.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 24 de Novembro, que é assinalado como o Dia Nacional da Cultura Científica, o Dia Mundial da Ciência e o Dia Nacional do Aneurisma da Aorta Abdominal:

1632 - Nasce, em Amesterdão, o filósofo Benedict de Spinoza, Bento de Espinosa, judeu de origem portuguesa. Autor de Ethica Ética.

1645 - Em Portugal, são criados os Terços Auxiliares ou Regimentos de Milícias

1807 - Primeiras invasões francesas. Abrantes é conquistada pelas forças de Junot.

1942 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho impõe pesadas baixas às tropas alemãs de Adolf Hitler na batalha de Estalinegrado.

1947 - O Congresso dos Estados Unidos cita dez argumentistas, produtores e realizadores de Hollywood, por estes se recusarem a responder à Comissão das Atividades Antiamericanas, do senador Joseph McCarthy. Agrava-se o clima de "caça às bruxas".

1963 - Morre Lee Harvey Oswald, acusado do assassínio do Presidente norte-americano, John F. Kennedy, abatido a tiro por Jack Ruby, em Dallas, Texas.

1973 - Reunião do Movimento dos Capitães, na Parede. Às reivindicações militares juntam-se, pela primeira vez, dois novos objetivos: o derrube do regime e a realização de eleições livres.

1974 - Guerra Fria. O Presidente norte-americano, Gerald Ford, e o líder soviético, Leonid Brejnev, reúnem-se em Vladivostock, porto marítimo e centro administrativo de Primorsky kray (território), no extremo sudeste da Rússia, para discutirem a limitação de armas nucleares.

1976 - Portugal passa a integrar o conjunto de estados membros do Conselho da Europa.

- Um terramoto na Turquia Oriental causa a morte a cerca de três mil pessoas.

1987 - Os Estados Unidos e a União Soviética acordam a eliminação de mil mísseis nucleares de curto e médio alcance.

1990 - Morre, aos 61 anos, Michel Giacometti, etnólogo córsico que chega a Portugal em 1959 por motivos de saúde. Funda os Arquivos Sonoros Portugueses em 1960 e nas décadas seguintes dedica-se à gravação e criação de um arquivo sonoro da música regional portuguesa.

1991 - Morre, com 45 anos, o compositor e vocalista da banda britânica Queen, Freddie Mercury.

Foto Francesco Bonino / Shutterstock.com

1993 - Em Liverpool, no Reino Unido, dois rapazes de 11 anos, acusados do rapto e assassínio de uma criança de dois, são condenados a prisão por "tempo ilimitado".

2001 - As forças da Aliança do Norte, movimento que luta contra o regime talibã no Afeganistão, tomam a cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão.

2002 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aceita a proposta da Comissão Conjunta do Protocolo de Lusaca para rever as sanções impostas à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

- Morre, com 63 anos, João Rosado Correia, arquiteto, antigo ministro do Equipamento Social do governo do bloco central, liderado por Mário Soares, e grão-mestre do Grande Oriente Lusitano.

2004 - Na Ucrânia, o ex-primeiro-ministro, Viktor Ianukovich, é eleito Presidente. Intensificam-se as manifestações de protesto em Kiev.

2005 - O Conselho de Ministros aprova o Plano Tecnológico, com o objetivo de dinamizar a investigação científica, a inovação e os níveis de qualificação dos cidadãos portugueses.

2006 - Morrem César Oliveira, 34 anos, jornalista do Record, Maria José Margarido, jornalista do Diário de Notícias, André Romeiras, 28 anos, jornalista do Record e Cláudia Magalhães, 33 anos, diretora de comunicação da Agência Parceiros de Comunicação, na região chilena de Coihaique, na sequência da queda de uma avioneta. No desastre perdem ainda a vida o piloto do bimotor, Willy Stone, de 47 anos, e uma funcionária sua, de nome Verónica Poblete.

Familiares e amigos despedem-se dos portugueses que morreram no Chile O funeral de Maria José Margarido, jornalista do 'Diário de Notícias', realizou-se ao final da manhã da Basílica da Estrela para o Cemitério de Benfica, em Lisboa.

- Morre, com 85 anos, Robert McFerrin, cantor de ópera norte-americano, o primeiro negro a apresentar-se como solista na Metropolitan Opera de Nova Iorque.

2007 - O soldado português Sérgio Miguel Vidal Oliveira Pedrosa, em missão no Afeganistão morre num acidente rodoviário com um blindado durante uma patrulha noturna nos arredores de Cabul.

- Milhares de pessoas protestam nas ruas de Madrid contra a política antiterrorista do primeiro-ministro espanhol José Luís Zapatero, que passa pelo diálogo com a ETA, numa manifestação convocada pela Associação das Vítimas do Terrorismo.

- Um tribunal de Moscovo, Rússia, condena o antigo campeão mundial de xadrez Garry Kasparov a cinco dias de prisão por ter liderado uma manifestação "Marcha dos Discordantes" da oposição que juntou cerca de três mil pessoas.

2008 - A justiça espanhola acusa o alegado líder militar da ETA Miguel de Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", detido em França, de ter ordenado o atentado no aeroporto de Madrid, Espanha, a 30 de dezembro de 2004.

2010 - Greve geral junta novamente as duas centrais sindicais (CGTP e UGT), 22 anos depois. Em causa, as medidas de austeridade aprovadas no âmbito do PEC III e do Orçamento do Estado.

- Irlanda apresenta plano de austeridade. O plano tem a duração de quatro anos e a dimensão de 15 mil milhões de euros, com 10 mil milhões de euros a virem do corte de despesas e os restantes cinco mil milhões através do aumento de impostos.

2012 - A Associação Internacional de Federações de Atletismo anuncia, em Barcelona, Espanha, o recordista mundial dos 100 e 200 metros, o jamaicano Usain Bolt, como Atleta do Ano pela quarta vez, feito inédito desde que o premio foi criado, em 1988.

2013 - O acordo entre o Irão e as seis potências mundiais (os cinco membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, e a Alemanha), concluído em Genebra, prevê que o Irão se compromete a não enriquecer urânio acima de 5% durante seis meses e desmantele "os conetores técnicos" que permitem o enriquecimento acima de 5%, em troca do alívio das sanções contra o Irão, avaliadas em sete mil milhões de dólares, durante seis meses.

- Na Ucrânia, começam as grandes manifestações contra a decisão do governo de não assinar um acordo de associação com a União Europeia e reforçar as relações com a Rússia. É o início de um longo conflito, que se tornará também militar.

- Morre aos 83 anos, Alcino Soutinho, arquiteto distinguido com um Prémio Europa Nostra em 1982.

2014 - Decretada prisão preventiva ao ex-primeiro ministro José Sócrates, ao seu motorista João Perna e ao empresário Carlos Santos Silva por suspeitas de crime económicos. Ao advogado Gonçalo Trindade Ferreira, o juiz determinou a proibição de contactos com os restantes arguidos, de se ausentar para o estrangeiro, com a obrigação de entregar o passaporte, e de se apresentar semanalmente no DCIAP.

Foto Arquivo/Álvaro Isidoro/Global Imagens

2015 - Pelo menos 14 pessoas morrem na explosão de um autocarro da guarda presidencial no centro da capital da Tunísia. A Presidência da Tunísia anuncia a instauração do estado de emergência no país e a imposição do recolher obrigatório na área metropolitana de Tunes.

- António Costa, secretário-geral do PS, é indigitado como primeiro-ministro pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

2016 - O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o líder da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Rodrigo Londoño, assinam em Bogotá um novo acordo de paz destinado a terminar com mais de meio século de hostilidades.

2017 - Emmerson Mnangagwa, ex-vice-presidente e líder da ZANU-PF, partido no poder, toma posse como Presidente provisório do Zimbabué, em substituição de Robert Mugabe que apresentou a demissão na sequência de um golpe de Estado militar.

- Um ataque contra uma mesquita de Al-Rawdah, na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte, no leste do Egito, provoca mais de 300 mortos, entre os quais 27 crianças.

- Morre, aos 87 anos, Clotilde Rosa, pioneira da música contemporânea em Portugal.

- Morre, aos 93 anos, José Araújo, antigo atleta e primeiro especialista português nos 3.000 metros obstáculos e sócio de mérito da Federação Portuguesa de Atletismo.

2018 - Morre, aos 87 anos, Álvaro Malta, cantor lírico que contracenou em 1958, no Teatro Nacional de S. Carlos, com a soprano norte-americana Maria Callas (1923-1977).

2020 - O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, toma posse perante a Assembleia Legislativa da região, na cidade da Horta.

- Morre, aos 82 anos, Mamadou "Baba" Tandja, antigo Presidente da República do Níger entre 1999 e 2010.

- Morre, com 83 anos, Idalina Sá da Costa, editora, fundou com o marido, em 1984, as Edições João Sá da Costa.

- Morre, aos 91 anos, José Bastos, antigo guarda-redes do Benfica.

- Morre, aos 54 anos, Paolo Gabriele, ex-mordomo do Papa emérito Bento XVI, protagonista do primeiro "Vatileaks", a confiscação de documentos confidenciais, depois publicados num livro.

2021 - Morre, com 80 anos, o ator António Marques.

- Morre, com 80 anos, Mário Machado, antigo internacional de basquetebol, jogou no FC Porto, SL Benfica e nos moçambicanos do Ferroviário de Lourenço Marques.

2022 - O Parlamento Europeu aprova um empréstimo de 18.000 milhões de euros à Ucrânia, condicionado a reformas exigidas a Kiev para o país aderir à União Europeia. A decisão foi aprovada com 507 votos a favor, 38 contra e 26 abstenções, no último dia da sessão plenária de novembro, realizada na cidade francesa de Estrasburgo.

- Morre, aos 93 anos, Hans Magnus Enzensberger, escritor e tradutor alemão, responsável pela primeira antologia a incluir Fernando Pessoa, publicada na Alemanha, na década de 1960. Vencedor do Prémio Príncipe das Astúrias 2002 de Comunicação e Humanidades, o Prémio Georg Büchner, em 1963, o Prémio Pasolini, em 1982, e o Prémio Heinrich Boll, em 1985, entre outros.

2023 - O Conselho Constitucional moçambicano proclama a Frelimo, partido no poder, vencedora das eleições autárquicas de 11 de outubro em 56 municípios, contra os anteriores 64, com a Renamo a vencer quatro, mas manda repetir eleições em quatro.

Este é o tricentésimo vigésimo nono dia do ano. Faltam 37 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia